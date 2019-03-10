GENAR Başkanı Aktaş: Seçmenini sandığa götüren kazanır

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi, yaklaşan Türkiye 2019 Yerel Seçimleri’ne doğru seçim anketi sonuçlarını değerlendirmek ve son saha araştırmaları hakkında bilgi almak üzere GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ı konuk etti. Yerel seçimin Cumhur ve Millet İttifakı tarafından genel seçim havasına sokulduğunu ifade eden Aktaş, “Ancak bu seçimde asıl farkı yaratacak olan sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenler. Her iki ittifaka tavsiyem buna yönelik çalışma yapılmalı, çünkü belirleyici olan bu olacak” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş, yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını belirterek, “Bu sebeple seçim sonuçların özellikle ekonomiye yansımaları iş dünyasının en çok üzerinde durduğu konu. Bu anlamda seçim anketleri ve araştırmaları başta iş dünyası olmak üzere tüm seçmenlerin ilgisini çekiyor. Bu toplantımızda GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ı konuk ederek seçim sürecini ve son araştırmaları değerlendirmek istedik” diye konuştu.

Ege Palas Oteli’nde yapılan toplantıda bir sunum gerçekleştiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, dünden bugüne devlet yapısı, Cumhuriyet Dönemi tek partili dönem ve günümüzdeki seçim ve devlet sistemini değerlendirdi. 2014 yerel seçimlerinden çok farklı bir havada seçime gittiklerini ifade eden Aktaş, “2014 seçimleri 17-25 Aralık FETO operasyonlarının gündemde olduğu bir havada geçti. Ancak bugün farklı bir havada seçime gidiyoruz” dedi.

Profil değişti

Başkanlık sisteminin siyaseti kökten değiştireceğini söyleyen Aktaş, “Bu siyasi değişimin parametrelerini 10-15 yıl sonra daha derinden hissedeceğiz. Bu seçimde seçmenin yapısı da değişti” dedi. Yeni bir seçmen profili olduğunu belirten Aktaş, "Ülke genelinde yatırımların büyük oranda tamamlandığına inanan, rasyonel bir şekilde bireysel taleplere yönelmiş, halkla ilişkileri yerel hizmetlere tercih eden, dikkate alınmak isteyen, maddi destek, eğitim, kültür desteği, meslek edindirme gibi daha mikro ve özel hizmetler bekleyen seçmen profili olduğunu ifade eden Aktaş, “Ancak tüm partiler bu değişimi okuyamamakla karşı karşıya. Siyasetin bunu kavraması gerekiyor. Yol, park projelendirilebilir ancak vatandaşın günübirlik taleplerini nasıl karşılayacaklar ona yönelmeliler. Ancak siyasi partiler eski usul işlerini anlatmaya devam ediyorlar. İş vadeden değil kahvendeyim, dükkanındayım, derneğindeyim diyen başkanlar daha başarılı olacak” diye konuştu.

Millet İttifakı'nın kararsızı daha az

Her iki ittifak da bu yerel seçimi genel seçim tadında götürdüğünü söyleyen Aktaş, “Cumhur İttifakı’nın temel stratejisi söz söyleme, beka sorunu söylemi ile kendi seçmenini konsolide etmek üzerine kurulurken, Millet İttifakı ise konuşmama, karşı ittifakın argümanlarına yanıt vermeme ve hata yapmama gibi bir strateji güdüyor. Görünen ise Cumhur İttifakı’na göre Millet İttifakı’nın stratejisi daha fazla kendi tabanında kabul görmüş gibi. Kararsızı daha az Millet İttifakı’nın. Tabi şunu da ekleyeyim, bizim ülkemizdeki kararsızlar iki rakip parti arasında kararsız değil, sandığa gidip gitmeme, partisine oy verip vermeme noktasında kararsız” dedi.

Bu seçimde temel farkın seçmenlerin sandığa götürülüp götürülmemesinde ortaya çıkacağını söyleyen Aktaş, “Yüzde 80”lik bir sandığa gitme oranı bekliyorum. Hangi ittifak seçmenini ve özellikle kararsızını sandığa götürmekte daha başarılı olursa o ittifak başarılı olacak gibi duruyor. Çünkü kurulan ittifaklarla oy oranları birbirine çok yaklaştı. Farkı yaratacak olan nüanslar, aday profilleri olacak” diye konuştu.