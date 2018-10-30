Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiasına Erdoğan'dan ilk yorum

Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara adayı olacağı iddiaları için, "1994'ten beri yol ve dava arkadaşımız. Beraber geldik, beraber gideceğimizi değerlendiriyorum." dedi

Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiasına Erdoğan'dan ilk yorum
30 Ekim 2018 Salı 13:41

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den Ankara adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Melih bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum" dedi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddia edildi.


BAHÇELİ: GÖKÇEK ADAY OLMAK İSTİYORSA MHP'YE ŞEREF KAZANDIRIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde Ankara adayı olarak Melih Gökçek'i gösterecekleri iddialarına ilişkin "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. MHP'den gönül rızası ile belediye başkanı olmak istiyorum' diyorsa MHP'ye şeref kazandırır" demişti.

GÖKÇEK: BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ BENİ ONORE ETMİŞTİR

Twitter'dan açıklama yapan Gökçek: ''Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir, sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: YOL VE DAVA ARKADAŞIM, BÖYLE DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den Ankara adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Melih bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum" dedi.

Etiketler; #melih gökçek #erdoğan #devlet bahçeli
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