Görmez'den önce Özbey yoktu!

Cumhur İttifakı Adayı ve Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı halkına bu kez Özbey'den seslendi. Başkan Görmez, "Bizden önce Torbalı'yı 10 yıl yönetenler Özbey'de evleri mühürlediler, biz göreve gelince vatandaşlarımıza tapularını verdik" dedi.

"Özbey'e ne yapıldıysa bizim dönemimizde yapıldı" diyen Başkan Görmez, "Özbey'in altyapı konusundaki eksiklerini, üstyapı konusundaki ihtiyaçlarını biz giderdik. Bizden önce Torbalı'yı 10 yıl yönetenlerin Özbey'de bir tane hizmeti yok. Özbey halkı bizlere destek veriyor diye gelip burada evlerinizi mühürlediler, para cezası kestiler, yıkım kararı aldılar. Biz göreve gelince o zulme son verdik, el birliği ile çalışıp sizlere tapularınızı teslim ettik. Tapusunu almamış olan vatandaşlarımızın da tapularını seçimden hemen sonra vereceğiz. Seçimden sonra da Özbey'e güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Uçurtma Şenliği'nin yapıldığı 70 dönümlük araziyi belediyemize kazandırdık, önümüzdeki dönem buraya Torbalı'nın en büyük rekreasyon alanını inşa edeceğiz. Halı sahamızın ihalesi yapıldı, çalışmaları başlıyor. Yollarımızı, sokaklarımızı yaptık, camimizi restore ettik. Önümüzdeki dönem Özbey'e bir düğün sarayı, bir de taziye evi projemiz var" dedi.

Marka olacak

Özbey Mahallesi'nin belediye hizmetleri ile marka haline geleceğini belirten Başkan Görmez, "Özbey halkı her seçimde bize sahip çıktı, biz de yaptığımız hizmetlerle Özbey'e sahip çıkıyoruz. Yaptığımız ve önümüzdeki dönem yapacağımız hizmetlerle Özbey'i marka haline getireceğiz. Çünkü biz milletin parasını millete hizmet etmek için kullanıyoruz, başkaları gibi etrafımızdakileri zengin etmiyoruz. Makam odamıza kamera takıp, vatandaşa kapımızı kapatmıyoruz. Bugüne kadar belediyeye gelip de benimle görüşemeyen bir tek vatandaşımız yoktur. Bizden önce belediyeyi 10 yıl yönetenler Torbalı'ya hastane yapılmasın, okul yapılmasın, doğalgaz gelmesin diye tüm kurumlarla kavga ediyordu. Ticaret Odası seçimlerinde onların desteklediği aday kaybetti diye gidip 60 fabrikanın kapısına mühür vurdular. Torbalı bunlara teslim edilir mi? Utanmadan, sıkılmadan bir de gelip sizlerden oy istemiş. Ben inanıyorum ki Özbey halkı Pazar günü sandıkta onlara tokat gibi bir cevap verecektir" dedi.