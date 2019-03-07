Gürsel Tekin: Çorum'un beka sorunu yok mu?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim çalışmalarına destek vermek için geldiği İzmir'de Cumhur İttifakı'na yüklendi. Gürsel, "Bu seçim niçin beka seçimi olsun? Hangi nedenler var? Çorum, Mardin beka meselesi değil. İstanbul, Ankara olunca beka meselesi oluyor. Bırakın vatandaşlarımız tercihlerini en doğru şekilde kullansın" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'deki destek turunda partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tekin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın AK Parti mensuplarının açıklamalarına müdahale etmediğini öne sürerek, "Bir yerel seçim arifesindeyiz ama doğrusu yerel seçime mi gidiyoruz neye doğru gittiğimizi kestirmek doğru değil. AK Parti üyelerinin seçim çalışmalarına YSK'nın ikazının uyarısının olmaması enteresan. Devletin kurumları olumsuzluklara engel olmak için varlar. Örneğin Urfa milletvekilinin çeşitli milletvekillerinin en kutsal değerleri cennet ve cehennem vaat edecek kadar şuursuz açıklamalarına Diyanet İşleri'nden en ufak bir ikaz gelmedi. Diyanet işlerinin görevi bu tür şuursuzluklarının önüne geçmektir" dedi.

Vatandaşlarımız sağduyulu

Tekin, bu yerel seçiminin beka seçimine dönüştürüldüğünü ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu başkanlık sistemi kabul görmedi. 'Bu seçimlerde acaba bir vize alacak mıyız, alamayacak mıyız?' Bu sistemin, yoksulluk, sefaletten başka vereceği bir şey yoktur. Niçin beka seçimi olsun? Hangi nedenler var? Hangisi beka meselesi? Çorum, Mardin beka meselesi değil. İstanbul, Ankara olunca beka meselesi oluyor. Bırakın vatandaşlarımız tercihlerini en doğru şekilde kullansın. Bereket versin vatandaşlarımız sağduyulu. Yoksa başka şeyler olacaktır. Bırakın vatandaşlarımız belediye başkanlarının nasıl seçileceğini göstersinler. Bir sıkıntının olamayacağına inanıyorum.

Herkes sandığa gitmeli

AK Parti yönetimini eleştiren Gürsel Tekin, her vatandaştan sandıkta oy kullanmasını isteyerek, "Yapacakları hikâye varsa onları anlatsınlar. Burada seçmenlere seslenmek istiyorum. Herkes sandık başına gidecek. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin bir tek başarı hikayesi varsa bana da anlatın kardeşim. İç politikada çöküş, dış politikada çöküş, ekonomide dibe vurum, anlatmaya gerek yok. Hukuk sistemi ortada. Bu sistemin size vereceği bir şey yoktur. Onun için her vatandaşın mutlaka sandık başına gitmesi lazım. Belediye başkanını seçerken bu sisteminin sürdürülebilir olmadığı gösterilmeli" dedi.

Gürsel Tekin, 2009 seçimlerinde olduğu gibi İzmir'in bütün ilçelerini CHP'nin alacağına inandığını ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'in göç aldığına yönelik açıklamalarına da değindi sözlerini şöyle sürdürdü:

Öncelikle şunu bütün İzmirli kardeşlerimiz bilsin ki İzmir en çok göç alan şehirdir. İnsanlar neden başka yer değil de İzmir'e gidiyor. İzmir huzur şehri, yaşanabilir doğasıyla özgürlükleriyle. Onun için İzmir'e söyleyebilecekleri tek bir şey yok. AKP'nin elindeki İstanbul ve Ankara'yla ilgili size öyle hikayeler anlatabilirim ki saatlerimizi alır" dedi.