Güzelbahçe'ye kadın eli değmeli

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Güzelbahçe'de hizmet belediyeciliğinin eksikliğinin hissedildiğini belirterek, "Güzelbahçe'ye kadın elinin değmesi gerekiyor. Burcu Dereci kadın dokunuşu ile birlikte 31 Mart'tan sonra Güzelbahçe'yi daha da güzelleştirecek" dedi.

AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Hakan Oğuzer ve teşkilatın da hazır bulunduğu toplantıda Çamlı'da vatandaşlarla buluşan Bölünmez Çankırı, Güzelbahçe'ye kadın eli değmesi için Burcu Dereci'nin göreve gelmesi gerektiğini ifade etti. Çamlı'da belediyecilik hizmetlerinin yeterince yapılamadığının altını çizen Bölünmez Çankırı, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların en çok arzu ettikleri taziye evinden başka her şeye benzeyen yapının inşaatının bile yarıda kaldığını belirtti. Bölünmez Çankırı, Güzelbahçe'nin AK belediyecilik ile tanışması halinde yarım kalan taziye evi inşaatının bitirilerek vatandaşların ihtiyacına cevap verecek şekilde düzenleneceğini söyledi.

Siteye yol müjdesi

Güzelbahçe Özzümrüt sitesinde vatandaşlarla da buluşan Bölünmez Çankırı ve Dereci, yıllardır sorunlarına çözüm arayan site sakinlerini dinledi. Siteye ulaşımda önemli bir geçiş güzergahında bulunan 460 sokağın genişletilmesi için çalışmalara başlandığının müjdesini veren Dereci, Bölünmez Çankırı'nın Karayolları Bölge Müdürlüğü ile irtibat ve koordinasyon sağlanmasında yardımcı olduğunu da site sakinlerine bildirdi. Belediyenin yapması gereken işi AK Parti İlçe Başkanı ve AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Burcu Dereci'nin birlikte çözüme kavuşturmaya çalıştığını belirten Bölünmez Çankırı, "Belediye hizmetlerini yerine getirmediği için bizler devreye girerek bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sitenin yıllardır süregelen problemlerinin olduğunu biliyoruz. Aydınlatma ve internet probleminiz var. Yol probleminiz başlı başına bir problem olarak ortada duruyor. İzmir'in en güzel ilçelerinden olan Güzelbahçe'de maalesef yıllardır hizmet alamıyorsunuz. Güzelbahçe'ye 31 Mart'tan sonra inşallah kadın eli değecektir. Adayımız Burcu Dereci, kadın dokunuşu ile Güzelbahçe'yi daha da güzelleştirecek" dedi.

Sağlıkta devrim

17 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın yaptığı ilk ortak mitingte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güzelbahçe için 50+50 yataklı hastane sözü verdiğini hatırlatan Bölünmez Çankırı, "24 Haziran'dan sonra Urla Devlet Hastanesi'nin bir kolu olarak Güzelbahçe Semt Polikliniğini hizmete almıştık. Ama Güzelbahçe için bunun yeterli olmadığını da biliyorduk. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi Güzelbahçe Devlet Hastanesi yer tesliminden itibaren 24 ay içinde bitecek. Maltepe Mahallesi'nde yapımı düşünülen hastane ile Güzelbahçe sağlıkta devrimi yaşayacak" diye konuştu.