Halaçoğlu: Buna adil hukuk düzeni denmez

MHP’den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 19 Haziran 2016'da yapılan tüzük kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek, "Yargıtay kararıyla toplanan bir kurultay, yine bir mahkeme kararıyla tamamen yok sayılıyorsa, bunun adına herhalde hukuk dense bile adil bir hukuk düzeni denemez” dedi

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin MHP'li muhaliflerin girişimiyle 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar vermesinin ardından Yusuf Halaçoğlu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından şu açıklamayı yaptı:



''Topkapı Sarayında en yüksek kuleye Kasr-ı Adl, yani Adalet Kulesi adı verilmişti. Divân-ı Hümayun, yani yasamaya yetkili kurul orada toplanır ve kararlar alırdı. Bu kulenin diğer kulelerden daha yüksek olmasının sebebi ise, her şeyin üstünde adalet olduğunu simgelemesiydi. Nitekim padişahlar yeni bir yer fethettiklerinde orada yaşayan halk için 'Adaletnâmeler' çıkarırlardı. Yani devrine göre Osmanlı Adil bir hukuk devletiydi. İşte bu sebeple de devlet 624 yıl ayakta kalmıştır. Bir partinin delegelerinin küçük hükmünün üzerinde, yarıdan fazlasının imzasıyla ve üstelik Yargıtay kararıyla toplanan bir kurultay yine bir mahkeme kararıyla tamamen yok sayılıyorsa bunun adına herhalde hukuk dense bile adil bir hukuk düzeni denemez. Bu tür devletlerin ayakta kalmaları da maalesef çok zordur. Türk milleti çoook zorluk aşmıştır. Her şeye rağmen bu zorlu günleri de birlik-beraberlik içinde ve sağ duyuyla aşacaktır inşallah. Hiç kimse unutmasın ki, Bilge Han atamızın dediği gibi, 'üstte mavi gök çökmedikçe, aşağıda yağız yer delinmedikçe Türkün ilini ve töresini kim bozabilir.' Önemli olan bütün vatanseverlerin, sadece vatan ve bayrak için ve Türk Milleti'nin geleceği için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri.''



