Haber Kaynağı: DHA

Terör olayları ile birlikte art arda gelen şehit haberlerine tepki gösteren MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabında şunları yazdı:"Bir günde 10 Şehid. Yüreklerimiz yandı. Söylenecek söz de yok. Nasılsa bazıları anlamıyor. Hani şu Fetö örgütüne uygulananlar neden PKK için uygulanmaz? Pazar günü Şehid Uzman Çavuş Arda Şen'i toprağa verdik. 1.112.000 nüfuslu şehirde 5 bin kişi katıldı. Aslında yer yerinden oynamalıydı. Bugün yine bir şehidimiz var. Ülkede bir günde 10 şehid. Sadece on ailenin yüreği yanmadı. Türk Milletinin ciğeri yandı. Bu kaçıncı şehid. Bu kadar şehid vermemizin müsebbipleri kimler? Bunun hesabı sorulmalı. Soracak olanlarsa Milletin kendisidir. Sakın siz milletvekilisiniz bu iş size düşer demeyin. Buna kimlerin sebep olduğunu ve bizim de onlara ikazımızı biliyorsunuz. Türk Milletinin başı sağolsun. Ailelerine sabır, şehitlerimize rahmet diliyorum."