Halil Arda: Gaziemir'in rekorunu kırdık

Gaziemir'de yüzde 57,06 oy alıp rekora imza atarak seçimi kazanan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir'i layıkıyla yönetme sözü verdi. Kazandıktan sonra ilk iş olarak anne-babasını ziyaret edip ellerini öperek hayır duasını alan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, vatandaşların talep ve sıkıntılarına dair tuttuğu 150 sayfayı aşkın notu kitaplaştırıp Gaziemirlilere dağıtacağını ve işe hayati önemde olanlardan başlayacağını açıkladı. Başkan Halil Arda, "Bundan sonraki görevimiz Gaziemir'i hakkıyla ve layıkıyla yönetmek" dedi.

Sandık başına giden ve oy kullanan tüm Gaziemirlilere teşekkür eden CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Seçimi rekor oyla kazanacağımızı biliyordum. Örgütümün önüne, 'rekor oyla kazanacağız' şeklinde bir hedef koymuştum. Hep birlikte o hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonraki görevimiz Gaziemir'i hakkıyla ve layıkıyla yönetmek. Halil Arda adaletli bir insandır. Sandığa giden ve oy veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsinin başkanı olacağım. Güzel bir ekibimiz var. En fazla kadın belediye meclis üyesini aday olarak gösterdik. Gaziemir yönetimine kadın eli de değecek" sözünü verdi.

Aldığım notları kitap yapacağım

Sahada çalışırken, vaat vermek yerine vatandaşın derdini, talebini, şikayetlerini dinlemeyi tercih ettiğini kaydeden CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilk işinin bu sorun ve taleplere dair aldığı 150 sayfayı aşan notları kitaplaştırarak yayımlamak olduğunu söyledi.

Hayati sorunlara öncelik

Başkan Halil Arda, yayımlatacağı kitapçığı tüm Gaziemirlilere dağıtacağını dile getirerek, taleplerle ilgili önceliğinin acil işler olduğunu söyledi. Gaziemirlilerin yufka yürekli, adaletli insanlar olduğunu bildiğini belirten CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Seçim çalışmalarımız boyunca hemşehrilerimize vaatte bulunmadım. Tam tersi bir yöntem izledim. Dertlerini, taleplerini dinledim. Vatandaşlarımızın talep ve sıkıntılarıyla ilgili 150 sayfadan fazla not tuttum. Bunların tamamını temize çekip yayımlatacağım. Bu kitapçığı tüm hemşehrilerimize dağıtacağım ki hangi mahallede, hangi sokakta ne sorun var bilsinler. İşe hayati önemde olanlardan başlayacağım. Gaziemirliler yufka yürekli ve hakkaniyetlidir. Kendi sokağının önünde çukur olsa da daha acil bir iş varsa ve ben önce bunu yaparsam buna saygı duyacak ve hakkaniyetli olacaktır" diye konuştu.

Çok çalışacağız

CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir'de oylarını yüzde 10'unun üzerinde arttırdıklarını vurgulayarak, "İlçemizde oylarımızda yüzde 10'nun üzerinde arttırdık. Şimdi hedefimiz bir sonraki genel ve yerel seçimlerde de partimizin oylarını katlamak olacak. Bize oy veren veya vermeyen tüm Gaziemirli hemşehrilerimize layık olmaya çalışacağız. Çok çalışacağız, çok çalışacağız. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, doğa, engelsiz yaşam dostu olacağız. Tüm bu temalar eşliğinde çalışmalarımız yürüteceğiz" dedi.