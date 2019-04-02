Halkın Tunç Soyer'den beklentisi yüksek

İzmir halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den beklenti ve taleplerini açıkladı. Vatandaşlar, istihdam, turizm, ulaşım gibi birçok konuda yenilik ve düzenleme bekliyor.

Doğancan Bingöl - Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İzmirlilere Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den beklentilerini sorduk. İzmir'de yenilik bekleyişinde olan vatandaşlar kucaklayıcı, adil ve halkı germeyen bir başkan ile yola devam etmek istiyor. Aziz Kocaoğlu'nun hatalarından ders çıkartarak geleceğe yönelik çevreci planlar yapılması talebinde bulunan İzmirliler, daha çok yeşillik, yaşam konforu ve trafik sorununa çözüm istiyor. Hayata geçen tramvay projesinin plansız ve üzerine düşünülmeden yapıldığından şikâyetçi olan İzmir halkı, bu projenin trafiği daha çok arttırdığını, geçici değil kalıcı çözümler istiyor. Gençler Soyer'den daha çok sosyal aktivite ve ulaşımda kolaylık talep ediyor. İZBAN'da uygulanan Artı Para isimli blokaj sisteminden şikâyetçi olan öğrenciler, bu konuda öğrencinin bütçesine yönelik çözüm talebinde bulundu. İzmir'in eski yerleşim yerlerindeki eski ve tahrip olmuş binaların kentsel dönüşüm ile yenilenerek güvenilir hale gelmesini isteyen halk, kaçak yapılaşma ve gecekonduların önüne geçilmesini istedi. Ulaşım konusunda seferlerin sıklaşması talebinde bulunan İzmir halkı, işe gidiş ve çıkış saatlerinde İZBAN ve metroya vagon eklenmesi, otobüs, vapur ve feribotların ise seferlerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

Güzellik korunsun ve gelişsin

Emlakçı Ahmet Deniz, İzmir'in çok güzel bir şehir olduğunu ama problemlerinin de bulunduğunu bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi. Deniz, çevreye ve temizliğe çok önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, şunları söyledi: "İzmir bana göre Türkiye'de huzur içinde yaşanacak sayılı şehirlerden biri ama bazı sorunlarımız var. Yeni başkanımızın çevre temizliğine çok önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Karşıyaka, Bostanlı ve Bayraklı sahili çok güzel bir şekilde düzenlendi. Bu güzelliğin korunması ve geliştirimesini istiyorum. Ayrıca ben emlakçılık yapıyorum. Gayrimenkul sektörü duraksamada İzmir'de çok fazla eski bina var. Olası bir depremde bu büyük risk buna çözüm üretilmesini istiyorum. Kentsel Dönüşüm ile ilgili çalışmaların hızlanması beklentim var."

Gece ulaşım talebi

Öğrencilerin ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Ulaş Ersöz, "Okula giderken artı para isimli blokaj sistemi var. Bu bizi çok zor durumda bırakıyor. Bu konuda yapıcı bir çözüm istiyorum. Ayrıca ulaşım konusunda zorluk çekiyoruz. Gece bir yerden bi yere gitmek istediğimizde Baykuş hariç neredeyse hiçbir imkanımız yok. Baykuşta yeterli gelmiyor. Buna da bir çözüm üretilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çevre düzenlemesi artmalı

Bir firmada sekreter olarak çalışan Duygu Göktürk, yaşadığı mahallede elektrik direklerinin görüntü kirliliği yarattğını bu durumun çözülmesini istediğini söyledi. Konforlu ve huzurlu bir hayat talebinde bulunan Göktürk, "Kucaklayıcı bir belediye başkanı istiyoruz. Bütün halka eşit seviyede yaklaşan ve gerginlik yaratmadan halka bir siyasetçi gibi değil de bir dost gibi yaklaşmasını istiyorum" dedi.

Birleştirici ve bütünleştirici olsun

Tesisatçılık yapan Murat Avşar seçimin beklentileri yükselttiğini belirterek, "CHP'nin İzmir'de güzel işler yaptığına inanıyorum. Bundan sonra Tunç Soyer'in bu geleneği devam ettireceğine şüphem yok. Ayrıca İzmir'in kötü koktuğunu ve pis olduğunu söylüyorlar. Ben bir İzmirli olarak bu kokuyu duymuyorum. Bence bu karalama kampanyasının bir parçası. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman başkanımız insanları desteklediği partilere göre ayırmasın. Birleştirici ve bütünleştirici olsun. Artık kavga etmekten ve tartışmaktan yorulduk" diye konuştu.

İstihdam beklentisi

PVC Doğrama işi yapan ve ailecek çalışan Zeki Şahin, Aziz Kocaoğlu'ndan memnun olduğunu belirterek, Tunç Soyer'in de başarılı olacağına inandığını söyledi. Şahin, yeni istihdam alanları yaratılması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Şehrimizde yeni iş alanları oluşmasını istiyorum. Üniversiteden mezun olan gençlerimiz teker teker farklı şehirlere dağılıyorlar. İzmir'de okuyup İstanbul'da yaşıyorlar. Çünkü istihdam çok sınırlı. Bir de bu şehirde turizm potansiyeli çok yüksek ama bence bunu da çok iyi değerlendiremiyoruz. Bununla ilgili girişimlerde bulunup farklı bir İzmir olarak önümüze bakalım."