Hayır, kalbe hitap etmeli

ŞİLİ'de 1988’de Pinochet’nin kaybettiği referandumdaki kampanya başarısıyla ‘Hayır’ın kazanmasını sağlayan ve ‘No’ filmine ilham kaynağı olan reklamcı Eugenio Francisco Garcia Ferrada İzmir'de 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği refarandumuna yönelik kampanyaya öneriler verdi

Ferrada 'Hayır' kampanyasının akla ve mantığa değil kalbe hitap etmesi, insanları bir ideal ve hayale ulaşmak için oy vermeye çağırması gerektiğini söyledi. "İnsani değerleri öne çıkarmak gerekiyor. Karşıdaki kişinin şiddetine, egosuna ve bir takım hırsına yönelerek bunların kötü olduğunu göstermeniz gerekiyor. Kendinde bütün gücü toplamaya çalıştığını göstermek gerekiyor" dedi.



CHP Gençlik Kolları’nın davetiyle Türkiye'ye gelen Eugenio Francisco Garcia Ferrada İzmir'de CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Asuman Ali Güven ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz'la birlikte Şili'deki kampanya ve Türkiye'deki kampanyayla ilgili soruları yanıtladı. Ferrada şöyle konuştu:



"Sizin referandum süreciniz hükümete karşı 'evet' ya da 'hayır'a dönmüş durumda. Bu anayasal durumun insanlar tarafından anlaşılması zor. O yüzden kazanmak istiyorsanız, anayasanın nasıl olacağını anlatmanız gerekiyor. Gelecek ülke nasıl olacak, bunu belirtmeniz gerekecek. 'Hepimiz için güzel olacak bir ülke ortaya koymamız gerekiyor' demelisiniz. 'Bu ideale ve rüyaya ulaşmak için oy vermeniz gerekiyor' demelisiniz. Bu hayal de tüm Türklere hitap etmeli. Buna hükümet taraflısı olan grup da dahil. Bu şekilde kararsız olacak grupları da bir karara vardırabilirsiniz. Bu da verecekleri oyu etkileyecektir. Kararsızlık ve korku durumunu da bu kararlılık çözecektir. Çünkü oluşturulacak hayal kimseyi dışlamayacaktır. Başka partilerden de 'hayır' diyecek insanlar elbette ki var. Bunun ardında hepimiz için ortak hayal olduğunu belirtmek gerekiyor. Ardında olacak kampanya buna yönelik olmalı. Kalbe hitap edecek bir kampanya olmalı akla, mantığa değil."



'NE OLUR' SORUSUNA 'İNŞALLAH' YANITI



Türkiye’de ‘Hayır’ cephesinde yürütülen çalışmayı nasıl bulduğu ve başarıya ulaşma olasılığını nasıl gördüğü sorusuna yanıt veren Ferrada "İki eliyle başarı işareti yaptı, ardından "İnşallah" dedi.



GÜVEN: 20 BİN AKTİF ÜYE ÇALIŞIYOR



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven Ferrada'nın Şili'de Pinochet döneminde yaşadıkları deneyimini paylaşmasının çök önemli olduğunu belirtti. Güven şunları söyledi:



"Anayasa hakkında halkı bilgilendirmeliyiz. Tek tek anlatmamız gerekiyor. Bu anayasanın Türkiye yurttaşlarına layık olmadığını, bu anayasanın çağdaş olmadığını tek adam rejimine yönelik olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. CHP bunu parti meselesi olarak değil, yurttaşlık sorumluluğu meselesi olarak görmektedir. Partililerimiz bu anayasayı ve içeriğini anlatmaya çalışmaktadır. İzmir'de 20 bin partilimiz aktif süreç içindedir. Demokratik kitle örgütleri diğer partilerden arkadaşlar ciddi bir hayır kampanyası yürütmektedir."

Kaynak: