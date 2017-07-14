HDP, 15 Temmuz kararını açıkladı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir'in, Meclis'te yapılacak 15 Temmuz törenine ilişkin yazılı açıklaması şöyle: "Yarın Grup Başkanvekilimiz genel kurulda hitabını gerçekleştirecek. Önce söz konusu etkinliğe davet edilmedik. Ama şu an yapılan davet de yanlış yere yapıldı. Çünkü Yüksekdağ ve Demirtaş şu an cezaevinde. Davet onlara yapılmalıydı. Onlar darbe sonucu cezaevinde. Eşbaşkanlarımız olmadığı için reddediyoruz, gitmiyoruz, katılmıyoruz"
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