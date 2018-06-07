HDP 2. turda kimi destekleyecek, Ahmet Şık açıkladı

HDP Milletekili adayı Ahmet Şık, 'Köprüden 'İnce' son çıkış, HDP seçmeni 2. turda İnce'ye oy verecek' dedi.

HDP 2. turda kimi destekleyecek, Ahmet Şık açıkladı
07 Haziran 2018 Perşembe 11:03

HDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık, Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu.

24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Şık, "Köprüden 'İnce' son çıkış ve bu toplumsal mutabakatın kamusal karşılığı var. Bana en çok sorulan soru, ikinci tura kaldığında HDP seçmeni İnce'ye oy verecek mi oluyor. Peşinen söyleyeyim, evet verecekler. Bakın ben Kürt seçmeni adına konuşmuyorum ama bir ortak akıl ve vicdan adına konuşabiliyorum. Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP'nin parlamentoda olmasının kıymetini bilen insanların gösterdiği olgunluğa HDP seçmenin aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Etiketler; #hdp #ahmet şık
Önceki Haber
Para yüzünden kardeşini öldürdü
Sonraki Haber
Polisten, intihar edeceğini söyleyen sevgilisine: İlaçla bol su iç!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.