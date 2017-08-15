HDP İzmir'de 'Adalet ve Vicdan Nöbeti' başlattı

HDP İzmir'de başlattığı 'Adalet ve Vicdan Nöbeti' öncesi Alsancak'ta parti grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Eren'in, Erenler'in toprağa düşmemesi için vicdan ve adalete sarılmak dışında başka çıkış yolu yok. Bir kez daha İzmir'den vicdanımızın sesinden 80 milyonun vicdanına sesleniyorum; Eren'i toprağa düşürenler sizler mesulsünüz. Eren'i vuran kurşunu kabul etmiyoruz. Eren'i operasyon bölgesine götürenleri kınıyor ve kabul edilemez diyoruz" dedi.

HDP milletvekilleri 'Adalet ve Vicdan Nöbeti'ni başlatmadan önce HDP örgütüyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. HDP milletvekilleri Ali Atalan, Behçet Yıldırım, Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan, Dilan Dirayet Taşdemir, Ayşe Acar Başaran, Aycan İrmez, Mizgin Irgat'ın aralarında olduğu grubun yürümesine polis izin vermedi, basın açıklaması caddede yapıldı. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, nöbet etkinliğinin "Zedelenmiş olan toplumun adalet duygusunu toparlamaya çalıştığını" belirtti. Katılanlara teşekkür eden Yıldırım, "Yola çıkarken sivil ve demokratik siyaseti esas aldık. Bir süreden beri bu ülkede hukukun sınırlarını zorlayarak ihlal eden, anayasal, yasal düzlem sınırlarını ihlal eden en büyük güç siyasi iktidardır. Onlardan daha fazla demokratik hayatı hedef alan ikinci bir güç yok. En başta harekete geçmesi gereken duygu bütün toplum yapımızdaki vicdan ve adalet duygusudur. Bu sebeple 20 Temmuz'da İstanbul'da 9 maddelik bir deklerasyonla yola çıktık. 25 Temmuz'da Diyarbakır'da, 1 Ağustos'ta İstanbul'da, 8 Ağustos günü Van'da başlatmış olduğumuz adalet vicdan nöbetimizin startımızı İzmir'den vermenin onurunu yaşıyoruz" diye konuştu. Açıklamanın ardından HDP milletvekilleri, parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir grup, HDP grup toplantısını yapmak üzere Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüdü.



SES DÜZENEĞİ NEDENİYLE ARBEDE ÇIKTI



Polis, yürüyüş sırasında slogan atan grubu, slogan atılmaması konusunda zaman zaman uyardı. Grup toplantısına katılacaklar polis kontrolünden geçerek belirlenen alana girdi. Alan dışında bekleyenlerin dağılmasını isteyen polis ile uyarıları dikkate almayanlar arasında zaman zaman kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik arbedeye dönüştü. Polis gözaltına aldığı 2 kişiyi kimlik kontrolü yaptıktan sonra serbest bıraktı. Polis, grup toplantısının yapılacağı alana ses düzeneği sokulmamasını istedi. HDP'li milletvekilleri grup toplantısının engellediğini iddia ederek ses düzeneği olmazsa Konak Meydanı'na yürüyeceklerini ve toplantıyı orada yapacaklarını söyledi. HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir'in ses düzeneğini alana sokmaya çalışması üzerine HDP İzmir milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan, HDP Grup Başkanvekili Yıldırım ile polis arasında arbede yaşandı. HDP'liler "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı attı. Baydemir'in emniyet yetkilileri ile görüşmesinin ardından ses düzeneğinin kullanılmasına izin verildi.





"MİKROFONUN ALANA ALINMASI 2.5 SAATLİK TARTIŞMAYI VE ARBEDEYİ GEREKTİRDİ"



Alanda gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Osman Baydemir, Diyarbakır'dan başlattıkları nöbeti, İstanbul ve Van'dan sonra İzmir'de sürdüreceklerini ve 7 gün 24 saat boyunca belirlenen alanda olunacağını söyledi. Herkesin farklılığını özgürce yaşaması için 'vicdan ve adalet' dediklerini belirten Baydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onlar demokratik siyasetin bütün kanallarını tıkıyorlar. Bugün İzmir'de karşılaştığımız manzara, dayanışmak için gelenlere şu anda gözümüzün önünde şiddet ve tehdit savuruyorlar. Özgürlük bu ülkede her yurttaşın teneffüs ettiği atmosfer olana kadar durmayacağız. Selahattin Demirtaş'a, Fiğen Yüksekdağ'a binlerce selam olsun, onlar özgür oluncaya kadar durmayacağız, faşizmi durdurucağız. Faşizm öyle bir illettir ki aydınlıktan, hakikatten, sesten korkuyor. Şu mikrofonun alana alınması 2.5 saatlik tartışmayı ve arbedeyi gerektirdi. Selahattin Demirtaş'ın sazından ve sesinden nasıl korktularsa şimdi demokrasinin sesinden mücadele arkadaşlarımın sesinden korkuyorlar. And olsun ki barışın sesi susmayacak."





"GELİN DARBENİN SİYASİ AYAĞINI AÇIĞA ÇIKARALIM"



Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bir kez daha İzmir'den çağrıda bulunuyoruz. Gelin darbenin siyasi ayağını açığa çıkaralım, bu meydandan ayna tutalım. Vicdan ve adalet nöbetimiz başladığından beri darbenin siyasi ayağına ayna tutuyoruz. Darbeye zemin hazırlayanlar, cunta kalkışmasını durdurmayıp insanların ölümüne yol açanlar karşı bir darbe geliştirdiler. 20 Temmuz OHAL; AKP, MHP savaş koalisyonunun geliştirdiği darbedir. 14 Temmuz'da TBMM'de bütün Türkiye haritasında şehirleri yakıp yıkanların yargılanmayacağına dair bir yasa geçti. Eğer gerçekten zerre kadar darbeye karşıysanız, savaş suçlularının dokunulmazlığını sağlayan yasayı geri çekin. Eğer bu yasayı geri çekmiyorsanız gerçek manada darbeci sizsiniz."



Eren Bülbül'ün Trabzon'da şehit olmasına değinen Baydemir, "Eren'in, Erenler'in toprağa düşmemesi için vicdan ve adalete sarılmak dışında başka çıkış yolu yoktur. Bir kez daha İzmir'den vicdanımızın sesinden 80 milyonun vicdanına sesleniyorum; Eren'i toprağa düşürenler sizler mesulsünüz. Eren'i vuran kurşunu kabul etmiyoruz. Eren'i operasyon bölgesine götürenleri kınıyor ve kabul edilemez diyoruz. Hepimizin ortak noktası Erenlerin, Ceylanların, Miray bebelerin, Uğurların, Veysellerin toprağa düşmemesidir" dedi.



Baydemir'in konuşmasının ardından vekiller alandan ayrıldı, adalet ve vicdan nöbeti başladı. Nöbet, 7 gün, 24 saat boyunca devam edecek.