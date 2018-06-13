HDP'li adaylar gençlerle buluştu

HDP İzmir milletvekili adayları, Bornova Büyükpark’ta gençlerle buluştu

Süleyman Gülen- Bornova direnişçisi Ahmet Işıkoğlu’nun da katılım gösterdiği etkinlikte HDP milletvekili adayları Erkan Baş, Yalçın Yanık, Murak Çepli, Mervan Sincar ve Can Alayunt, gençlerin sorularını cevapladı. Parlamentoda baraja karşı olduğunu belirten Milletvekili Adayı Erkan baş, “Sıfır barajını savunuyoruz. Bizim genel düşüncemiz herhangi bir siyasi partinin aldığı destek neyse aynı oranda temsil edilebilmesi yönündedir’’dedi.

“BIRAKIN SİYASETÇİLİĞİ İNSAN OLAMAZSINIZ”

24 Haziran seçimlerine giden sürecin eşitsiz bir ortamda devam ettiğinin altını çizen Baş, bu eşitsizliğe karşı çıkmayanın insan olamayacağını belirtti. Baş, “Görünüyor ki Türkiye’deki tablo pek çok açıdan eşitsizdir. Bunu basit birkaç örnekle görmek mümkün. Millet İttifakı’nda olduğu için oy oranı yüzde 2’yi aşmayan DP parlamentoya temsilci gönderebilirken, HDP yüzde 9.9 oy oranına ulaşsa bile parlamentoya temsilci gönderemeyecek. Bu haksızlığa tepki göstermeden bırakın siyasetçiliği, insan olamazsınız. 7 Haziran'da Selahattin Demirtaş çıktı ve ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dedi. AKP’ye karşı mücadele eden hepimizin vicdanının sesi oldu. Ve dediği de oldu, AKP tek başına iktidar olamadı. Parlamento çoğunluğu kaybetti. Biz çok mutlu olduk, hatta ben aşık olduğumda bile bu kadar mutlu olmamıştım. Uzun yıllar sonra ilk kez Tayyip’siz hava sahası oluştu. Fakat biz o mutluluğu yaşarken bu kişiler sarayda oturup 1 Kasım'a kadar giden o karanlık süreci planladılar. Suruç, Ankara katliamları oldu. İnsanlar katledilmeye, bombalar patlamaya başladı. Türkiye yeniden bir savaş atmosferi içerisine girdi. Bu, AKP’nin yeniden iktidarı ele geçirdiği bir darbeydi aslında. Birçok siyasetçi ve gazeteci haksız yere tutuklandı. O kişilerin tek yaptığı haksızlıkları dile getirmek ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktı aslında. İktidar, sert politikasıyla bunların hepsinin önüne geçti. Fakat bütün bu haksız uygulamaların bitmesi için büyük bir fırsattır 24 Haziran seçimleri. 24 Haziran, kurtuluşumuzun simgesi olacaktır” şeklinde konuştu.