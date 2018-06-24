HDP'li Çepni: “HDP olmazsa bu topraklarda demokrasi gelişmez”

HDP İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Murat Çepni, “HDP olmazsa bu topraklarda demokrasi gelişmez. Ülke genelinde HDP’nin ortaya koyduu demokrasi pratiği halk tarafıdan kavranıp anlaşılmış durumundadır. İnsanların HDP’ye yüzünü dönmeside bundan kaynaklıdır” dedi

Burcu Özkan- İzmirlilerin 24 haziran seçimlerinde sandığa çok yoğun ilgi gösterdiğini belirten Murat Çepni, “Yaklaşık 1,5 aylık çalışmamız İzmir’in HDP’ye bakış açısının özellikle bu seçimde olumlu yönde olduğunu söylüyor. İzmir’de girmediğimiz mahalle, ilçe ve köy kalmadı. Burada Tüm vatandaşlara HDP’nin programlarını ve barajı geçip meclise girmesinin aritmatik anlamdaki sonuçları başta olmak üzere ve HDP’nin bütün ezilenlerin yanında olduğunu anlattık” şeklinde konuştu.

HDP’ye gelen oyun nedeni İzmir’deki çoğulcu yapıdır

İzmir’in farklı toplumsal kesimleri içinde bulundurduğunu söyleyen Çepni, “Laik seküler kesim, yoksul, zengin gibi karma bir toplumsal yapısı var İzmir’in. HDP’nin renkliliği ve çoğulculuğu aslında İzmir’de mevcut. HDP’nin genel hedefi olan çoğulculuk paradigması burada kendisini rahatça gösteriyor. HDP’nin İzmir’deki çoğulculuk ve farklılıkların kalıcılığı üzerine çözümleri var. Biz tüm İzmir’e bunu anlatmaya çalıştık. İzmir’in yüzünü HDP’ye dönmesinin sebebi çoğulcu yapısıdır” ifadelerine yer verdi.

HDP’nin barajı geçmesiyle beraber tek adam diktatörlüğünün engellenmiş olacağını vugulayan Çepni, “Hdp’nin barajı geçmesinin sonucu, ilk olarak hdp barajı geçerse tek adam diktatörlüğü engellenmiş olacak. Bu bile başlı başına Türkiye’nin, halkın nefes alması anlamına gelir. 16 yıldır insanların üzerine karabasan gibi çöken bu iktidarın yenilebilir olduğunun kanıtı olacaktır” dedi.

HDP barajı geçerse başkanlık modeli olmaz

HDP’nin barajı geçmesiyle başkanlık modelinin önüne geçileceğini söyleyen Çepni, “Başkanlık modeli, cumhurbaşkanlığı ve meclis çoğunluğu demek. HDP barajı geçtiğinde, meclis çoğunluğu faşistlerin elinde azalacaktır. Böylelikle her zaman bahsettikleri bu başkanlık modeli de başından sakatlanmış oalcaktır. Yürütmeye çalıştıkları politikada budur. HDP’yi baraj dışında bırakmaya çalışıyorlar. HDP’nin meclise girmesi artimatik olarak, AKP’nin çoğunluğu yitirmesi anlamına geliyor. Barajı geçersek AKP başkan olsa bile başkanlık projesi hayata geçmeyecektir” diye konuştu.

HDP olmazsa demokrasi olmaz

Başka partiden gelen oyların nedenini HDP’nin demokrasiye işlerlik verdiğine bağlayan Çepni, “AKP, başka partilerin HDP’ye neden oy verdiğini sorguluyor. Bu insanların HDP’ye oy vermesinin nedeni demokrasinin en önemli ayağını HDP’nin oluşturmasındandır.HDP olmazsa bu topraklarda demokrasi gelişmez. Dolayısıyla HDP’nin ortaya koyduğu demokrasi pratiği halk tarafıdan kavranıp anlaşılmış durumundadır. İnsanların HDP’ye yüüzünü dönmeside bundan kaynaklıdır” dedi.

Demokratik Anayasa getireceğiz

Hükümetin yürüttüğü politikanın bir algı operasyonu olduğunu dile getiren Çepni, “Biz barajı geçtiğimizde ilk olarak halk üzerinde uygulanan bu baskı ile bilinç işletilmesinin önüne geçeceğiz. Halkımıza, özgür ve eşit bir düşünme dünyası yaratacağız. Ardından bir iyileştirme programı başlatacağız. Bu program dahilinde demokratik bir anayasa oluşturarak, Kürt şiddeti sorunu başta olmak üzere, Alevi halkımızın eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü taleplerinin yerine getirilmesi,işçi sınıfının büyük bir ekonomik kriz içerisinde sömürülerek açlık ve yoksulluk çekmesi, güvencesiz çalışma şartları, iş cinayetleri, işsizlik ve büyük oranda taşeron çalıştırmanın önüne geçilmesine yönelik tasarılar oluşturacağız” şeklinde söyledi.

HDP kadın partisidir

Tüketen değil üreten bir toplum dilediğini söyleyen Çepni, “Tarım için projelerimiz var, tarım alanlarının işler hale getirilmesi, tarım alanlarının sermayede peşgeş çekilmemesi, doğaya olan katliamın ortadan kaldırılması. Halkın onayının olmadığı herhangi bir doğa projesinin asla harekete geçirilmemesini de ilke edindik. Aslında en önemlisi HDP bir kadın partisidir. Kadın cinayetlerine karşı , kadın cinsinin kırılmaya uğratılmasına karşı , kadının eve hapsedilmesi ve ikinci- üçüncü cins haline getirilmesine karşı mücadele ediyoruz.

“AKP iktidarı bir rant iktidarıdır” diyen HDP İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Murat Çepni, “AKP, toplumun rızasını şekillendirmeye yönelik çalışmalar yürüten bir partidir. Dolayısıyla Kürt kentlerinde de kendisine büyük bir çoğunluk oluşturduğu doğrudur. Bu insanların çoğuda o bölgelerdeki devlet görevlileri, büyük aşiretler, kendi etnik ve politik kimliğine sırtını dönmüş kişilerdir. Bütün Kürtler HDP’ye oy vermeli demiyoruz. HDP, yoksul ve ezilenin yanında olan bir partidir. O nedenle biz herkesi kucaklıyoruz, Kürt ya da başka bir etnik kökeni olması önemli değildir. Son dönemde Kürtlere dönük Afrin operasyonu ve yürütmüş olduğu politikalardan sonra AKP’ye oy veren Kürtlerin bile artık oy vermeyeceği gözlendi” ifadelerine yer verdi.

Seçim ekonomik krizden dolayı erkene alındı

AKP’nin Türkiye’de ekonomik yıkım yarattığını vurgulayan Çepni, “Karadeniz’de fındık ve çayı bitirdi. Bu AKP için bir kopuş getirmiştir. AKP’nin erken seçime gitmesinin nedenide budur. Ekonomik kriz büyük bir buhrana dönebilirdi. Erkene alarak bu krizin önüne geçmeye çalışmıştır. AKP iktidarı henüz yıkılmamıştır ama aşağı çekilmeye başlamıştır. İnsanlar bu krzi sonunda AKP’nin rant ve sömürü politikasıyla, kendi çevresini zenginleştirdiğini anadoluda görüyorlar. HDP bu eşitlik için bir aracıdır” dedi.