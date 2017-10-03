HDP'li ismin milletvekilliği düşürüldü

Genel Kurul'da, HDP'li Siirt Milletvekili Besime Konca'nın vekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan Başbakanlık tezkeresi okundu. 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası gerekçe gösterilerek, Konca'nın milletvekilliği düşürüldü.
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