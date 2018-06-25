HDP'li Kemalbay: Bu bir panik seçimdi

HDP eş genel başkanı Serpil Kemalbay, “ Bu bir baskın seçimdi. Hükümet kendi kazanacağı tarih aralıklarında yapmaya kalkıştı. Çünkü umdukları gibi bir seçim sonucu bulamayacaklarından korktular” dedi

Burcu Özkan- HDP eş genel başkanı Serpil Kemalbay, 24 Haziran seçimlerine yönelik görüşlerini dile getirdi. İzmirlilerin sandıklara yoğun katılım gösterdiğini belirten Kemalbay, “Ben bugün seçim sandıklarını dolaşırken insanların demokrasiye sahip çıkmak çin orada olduklarını görünce umudun hala baki olduğunu gördüm. İzmir’i özgür bir kent olarak düşünebilirz ama genel olarakta hem sandıklara yönelim fazla hem de demokrasi seçeneğine yönelim fazla ülke genelinde. Önceleri hep sandıklarda Akp’yi temsil edenlerin hakimiyeti olduğunu gördük. Bir moral ve üstünlük yakalama çabalarını görürdük. Bu seçimlerde böyle birşey gözlemlenmedi. Bu bir mücadeleydi. Haklıların kazandığı bir mücadele, demokrasi için mücadele. Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasi daim olacaktır” şeklinde konuştu.

İzmir’de yaşanan olay iktidar zorbalığına örnektir

Serpil Kemalbay, Bornova’da HDP’li seçmeni AKP’li Milletvekilinin darpetmesine yönelik şunları ifade etti, “Bizler normal bir seçim yaşamıyoruz. Hukuksuzluklar ve eşitsizliklerle dolu bir seçim yarışıydı bu seçim. Bizler bütün imkanların kullanıldığı hatta örtülü ödeneğin dahi kullandığı devletle karşı karşıyaydık. Kolluk gücünü, Valiyi, Kaymakamı, SGK’yı bütün o devletin kurumlarını seçimler için değerlendiren bir Erdoğan iktidarı ile karşı karşıya kaldık. Bu tip zorbalıklarla seçmeni sandıktan uzaklaştıran politikalarıda oldukça yaygındı. İzmir’deki bu yaşanan olay da buna bir örnektir.

Demokrasiyi örgütlemeliyiz

HDP eş genel başkanı Serpil Kemalbay barajı geçtikten sonra yapacaklarını şu sözlerle ifade etti, “Ülkeyi bir tek adam rejimine, faşizmin kurumsallaşması sürecine sokanların getirdiği noktadan kurtarmak gerekiyor birinci hamlemiz bu. Demokrasiye gidişi örgütlemeliyiz. Bu bir geçiş dönemidir ama bu geçiş dönemini kısaltmalıyız. Burada olağanüstü yetkilerle donatılmış, Cumhurbaşkanı yetkilerinin kullanımında sınırların zorlandığı ve bunun sadece demokrasi için yapıldığını söyleyerek işletilmeye çalışılıyor. Bu demokrasi değildir”

OHAL’i derhal kaldıracağız

16 yıldır ekonomide sürekli bir kriz durumu yaşandığının altını çizen Kemalbay, “Demokrasi kazandığında OHAL’i derhal kaldıracağız. Türkiye’de 16 yıldır büyüme oldu ekonomide ve uluslararası sermayeye olan aşırı yönelimden kaynaklı olarak ülke ciddi anlamda dar boğaza sokuldu. Bunun bedelini emekçi ve yoksul ödedi. Bunun önüne geçmek ve burada bir halkçı ekonomik programın hayata geçmesi için çalışacağız” dedi.

Kadın bakanlığı kurmalıyız

Kadınların demokrasi için en önemli varlık olduğunu söyleyen Kemalbay, “Bu ülkede öncelikle kadınların sorunlarına doğrudan el atabilecek bir kadın bakanlığı kurmamız gerekir.Kadınların yaşadığı cinayetleri ve emeğinin sınırsız sömürüsüne karşı hızlı bir politika yürütmeliyiz” şeklinde konuştu.

Gezi olaylarında herşey anlaşıldı

Zorbalıklarla geçen seçim süreçlerini doğru bulmadığını söyleyen Kemalbay, “HDP, aslında 7 Haziran’a giderken toplumun geniş kesimine kendini iyi anlatmıştı. Coşku ve renklilik yakaladı. 24 Haziran’a giderkende o 7 Haziran’da yakaladığından daha büyük rüzgar yakaladı. Yaşanan hak ihlallerinden kaynaklı olarak 7 Haziran’a kadar sesi duyulamadı HDP’nin . Eş Genelbaşkanların tutukluluğundan tutunda 103 belediyemize kayyum atanmasına kadar, yaşamını yitiren yoldaş ve partilerimiz oldu. Katliamlar yaşandı. Suruç ve 10 Ekim’deki olaylar gibi. Bütün bu yaşananların hepsinin iktidar hırsından kaynaklandığını biliyoruz. Türkiye halkı zamanla HDP’nin amacını ve ilkesini doğru anladı. HDP nin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığı görüldü. Gezi olayında Anaakım medyada penguenler çıktığında Türkiyenin batısı ‘Ya biz demekki kürtlerin başına neler geliyorduda bize gösterilmiyordu. Biz penguen izliyorduk’ dediler . Bir uyanış yaşandı” şeklinde konuştu.