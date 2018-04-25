HDP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

HDP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Meclis, cezaevinde bulunan eski eş başkan Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu
25 Nisan 2018 Çarşamba 15:43

Bugün toplanan ve hâlen devam eden HDP Parti Meclisi'nde tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti. Demirtaş'ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi.

Öte yandan HDP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP'nin "sıfır baraj ittifakı"na da destek kararı çıktı. (Duvar)

Etiketler; #hdp #selahattin demirtaş #hdp cumhurbaşkanı adayı
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