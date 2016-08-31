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    • HDP'li Demirtaş ve Buldan ifadeye çağrıldı

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 17:21
    HDP'li Demirtaş ve Buldan ifadeye çağrıldı
    Alınan bilgiye göre HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'a, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeleri için çağrı kağıdı gönderildi.

    Başsavcılıkça daha önce telefonla ifadeye çağrılan Demirtaş ile Buldan'ın, davete uymadıkları öğrenildi.

    Başsavcılık, bunun üzerine Demirtaş ve Buldan'a çağrı kağıdı gönderdi. Davete uymamaları halinde Demirtaş ve Buldan hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtildi.

    TCK'nın 299. maddesi, "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır." hükmünü içeriyor.

    Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili süreç

    Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, hakkında 799 fezleke bulunan 152 milletvekili için yeni bir süreç başlamıştı.

    Başsavcılıklar her bir fezlekeyle ilgili ayrı soruşturma başlatacak. Soruşturmalar, TCK ve CMK hükümleri uyarınca yürütülecek. Dokunulmazlığı kaldırılanların milletvekilliği devam edecek. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, sadece dokunulmazlık hangi iddia için kaldırılmışsa o iddiadan yargılanacak.

    Hakkında iddianame hazırlanan ve dava açılanlar yargılanacak. Davalar, isnat edilen suçlara göre görevli mahkemelerde görülecek.

    Milletvekilliğinin sona ermesi, Anayasa'nın "Milletvekilliğinin Düşmesi" başlıklı 84. maddesinde düzenleniyor. Ceza alan vekiller için "Milletvekilliğinin, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesiyle olur" hükmü uygulanacak.

    Toplam 152 milletvekili hakkında fezleke bulunuyor

    Hazırlanan dosyalara bakıldığında, 152 milletvekili hakkında 799 fezleke işleme alındı. "Dokunulmazlıklarının kaldırılması" istemiyle biri bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 29'u AK Parti, 57'si CHP, 55'i HDP, 10'u MHP olmak üzere, toplam 152 milletvekili hakkında fezleke bulunuyor.

    Dosyaların partilere göre dağılımına bakıldığında da HDP 511, CHP 211, AK Parti 50 ve MHP 23 fezlekeye sahip. Bağımsız Milletvekili Nazlıaka'nın ise 5 fezlekesi var. Nazlıaka'nın, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ile düzenlenmiş ortak bir dosyası da bulunuyor.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Demirtaş Selahattin Demirtaş, Demirtaş Ifade, Hdp

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