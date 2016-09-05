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    • HDP'nin 8 milletvekili için mahkemeden flaş karar!

    Diyarbakır'da görülen KCK ana davasının ilk duruşmasında mahkeme, davada yargılanan HDP'li 8 milletvekili için, duruşmaya zorla getirilme müzakeresi yazılmasına karar verdi

    05 Eylül 2016 Pazartesi 13:06
    HDP'nin 8 milletvekili için mahkemeden flaş karar!
    KCK ana davasında yargılanan ancak dokunulmazlıkları olduğu için ifadeleri alınmadığından dosyalara ayrılan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Nadir Yıldırım, Alican Önlü, Çağlar Demirel, Dirayet Taşdemir ve Selma Irmak'ın yargılanmasına Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme haklarında duruşmaya katılmaları için tebligat yapılan milletvekilleri duruşmaya katılmayınca, haklarında zorla getirilme müzakeresi düzenlenmesine karar verildi.

    YAKALAMA KARARI OLANLAR

    Mahkeme ayrıca, KCK ana davasında yargılanan ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtşa, Hüseyin Zorlu, Fikri Aktaş, Müzeyyen Güneş, Nadire Nergiz, Mesude Şahin, Kenan Ayaz, Gülabi Dere, Özlem Tanrıkulu, Hamit Aslan, Nesrin Deniz, Remzi Kartal, Sabri Ok, Mustafa Sarıkaya, Şükran Aydın, Mehmet Ermiş, Mehmet Duman, Gülistan Aksoy, Gülay Calap, Ünal Ahmet Çelen ve Erkan Pişkin hakkındaki yakalama emirlerinin infazın gerçekleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Hdp, Hdp Milletvekili, Milletvekili Duruşma

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