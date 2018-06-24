Hedefimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi

Seçim sonuçlarının büyük oranının açıklanmasından sonra AKP İzmir İl Başkanlığı’nda büyük bir kalabalık toplandı. Bayraklarla şarkılar söyleyen kalabalık Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı. AKP İzmir İl Başkanlığı’nda balkon konuşması yapan AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül “Hedefimiz 2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi” dedi

Süleyman Gülen- AKP İzmir İl Başkanlığı’nda balondan halka hitap eden Şengül, “Hedef 2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hep beraber. Bize yakışan sağduyu, hoşgörü. Onlar bizi ne kadar nefretle ötekileştirirlerse ötekileştirsinler biz dik durağız. Herkesi kucaklayacağız. Biz hep beraber Türkiye’yiz. Durmak yok yola devam. İzmir sizi seviyoruz. Helal olsun size” dedi.

İnsanların üzerine havai fişek atıldı

Sevincin dozunu fazla kaçıran AKP seçmenleri seçim sonucunu havai fişek ile kutlamak istedi. Bazı havai fişekler kalabalığın üzerine doğru gelince alanda korku dolu anlar yaşandı.