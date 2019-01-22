Hem İYİ Parti'den hem CHP'den aday

Buca Belediye Başkan Aday Adayı olarak CHP rozetiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Bekiroğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na da aday adaylığı başvurusunda bulundu

İYİ Parti, İzmir Büyükşehir Belediyesi için tıpkı İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi CHP'nin göstereceği adayı destekleyeceğini açıkladı, ancak ilçeler için izlenecek yol henüz netleşmedi. İki partinin yerel seçimlerde yapacağı iş birliğinin İzmir'in hangi ilçelerini, ne şekilde kapsayacağı da belli değil. Ankara'dan Büyükşehir adayıyla ilgili bir sonuç çıkmadığı için söylentilerin arkası kesilmiyor. Bazı aday adayları da, her ihtimali karşı şimdiden tedbirini alıyor.

Daha önce Buca'da Genç Parti ve MHP'den aday olup seçimi kaybeden, "Buca'nın yeniden AK belediyecilik ile tanışması gerekiyor" sözleriyle AK Parti aday adayı olarak sahneye çıkıp aday gösterilmeyince CHP listesinden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen ve halihazırda Buca'daki irtibat ofisinde "CHP Buca Belediye Başkan Aday Adayı" sıfatıyla çalışmalarını sürdüren İsmail Bekiroğlu da, tedbir alan siyasetçilerden...

İyi Parti'ye başvuru

İki ay önce İYİ Parti Buca İlçe Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulunan Bekiroğlu, yaklaşık iki hafta önce bu kez İYİ Parti İl Başkanlığı'na gitti. Ancak il binasındaki ziyaretin amacı yalnızca nezaket göstermek değildi. Bekiroğlu, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile görüşerek aday adaylığı başvurusu yaptı. İYİ Parti, ittifak görüşmelerinin de sürmesi nedeniyle her şey netleşmeden adaylık konusunda açıklama yapmaktan uzak duruyor ve İsmail Bekiroğlu'nun söz konusu başvurusuna ilişkin bir açıklama yapılmaması da bu nedenle normal. Ancak Bekiroğlu'nun şu anda bir siyasi partinin rozetini taşıyarak aday adaylığı çalışmalarını sürdürürken, İYi Parti saflarına katılmaya karar verdiğini niçin kamuoyuna duyurmadığı bilinmiyor.

% 99.9 İYİ Parti'de

Daha önce gazetemize açıklamalarda bulunan İYİ Parti İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun, partisinin İl Teşkilatı ve Genel Merkezi ile sürekli temas halinde olduğunu belirterek Buca'da yüzde 99.9 olasılıkla CHP'nin İYİ Parti'nin adayını destekleyeceğini söylemişti. Torun, İsmail Bekiroğlu ismini zikretmekten de kaçınmayarak "Kendisi ilçe binamızı ziyaret etmiş, yönetim kurulu toplantımıza katılmıştır. İsmail Bekiroğlu, şu anda hiçbir partiden aday adaylığı başvurusunda bulunmamıştır" ifadelerini kullanmıştı. Torun, sözlerine CHP rozeti taşıyor olsa da, İYİ Parti'li olsa da Buca'daki aday adaylarına eşit mesafede olduğunu da eklemişti.

Genel Başkan isterse olur

İYi Parti İlçe Başkanı'nın ardından görüştüğümüz hem CHP hem de İYİ Parti'den adaylık başvurusunda bulunan ancak CHP'li kimliğini ön planda tutan İsmail Bekiroğlu ise "Buca'da İYİ Parti adayının CHP tarafından destekleneceği iddiasını duydum" diye konuşmuştu. 24 Haziran'da yapılan Genel Seçimler öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 15 CHP'li milletvekilinin, seçime katılabilmesi için İYİ Parti'ye geçtiğini hatırlatan İsmail Bekiroğlu, "Ben şu anda CHP'nin adayıyım ama Genel Başkanım uygun görürse ittifakın İYi Parti'li başkanı olmaya itiraz etmem" sözlerini sarf etmişti. Bekiroğlu, CHP Genel Merkezi'nin Buca'da adaylık konusundaki tasarrufunu kendisinden yana kullanacağından hiç şüphe etmediğini de belirtmişti.

İYİ Parti'li aday çekinmiyor

Genel seçimlerin ardından çalışmalarına hemen başlayan ve İYİ Parti Belediye Başkan Aday Adayı olarak Buca'da çalışmalarını sürdüren Emre Aykut ise, "Sayın Bekiroğlu, CHP rozetiyle sahada. Ben ise İYİ Parti rozeti taşıyorum. Partim ve Bekiroğlu'nun partisi görüşmelerini sürdürüyor. Genel Merkezimizin uygun göreceği şekilde hareket edeceğiz. İsmail Bey, daha önce de şahit olduğumuz gibi seçimden hemen önce parti değştirebiliyor. Başvurduysa benim için sorun değil. İYİ Parti'li Emre Aykut olarak partimizin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğim." dedi. Aykut, partisinin Buca İlçe Başkanı'nın "her adaya eşit mesafede durduğunu" söylemesini ise "Kendi takdiridir" sözleriyle değerlendirdi.

Aytun Çıray kimseyi aramadı

Buca'da İYi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İsmail Bekiroğlu'nu arayarak adaylığını bildirdiği iddiası da son günlerde yüksek sesle konuşuluyor. Ulaşmaya çalıştığımız Çıray'ın danışmanları, "Aytun Bey, yerel seçimler konusunda kendi alanı olmadığı için açıklama yapmıyor. Aday adaylarıyla görüşmüyor. Dolayısıyla kimse kimseyi aramadı" diyerek iddiaları yalanladı.