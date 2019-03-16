Millet İttifakının Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, Balatçık Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Balatçık ile ilgili yapılması gereken çok şey olduğunu söyleyen Gümrükçü: “Sorunları da çözümleri de iyi biliyoruz. Herkesin ‘İyi ki Çiğli’de yaşıyorum’ dediği bir Çiğli’yi hep beraber inşa edeceğiz” dedi.

20 yıldır siyasetin içinde olduğunu söyleyen Gümrükçü: “37 yaşımda, partim beni Çiğli gibi büyük sorunları olan bir ilçeye Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Bu aynı zamanda bana sahip çıkan, beni bilen ve her zaman destekleyen sizlerin de bir başarısı… O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Balatçık'ta sorunları Biliyoruz

Balatçık ile ilgili sorunları bildiklerini ve çözümlerinin olduğunu söyleyen Gümrükçü: “Burada alt yapı sorunu var, yol problemi var, asfaltlanması gereken yerler var. Belediyenin pazaryeri projesi var acilen bitirilmesi gereken… İmar sorunları var; kimseyi yerinden yurdundan etmeden bir çözüm üreteceğiz. Üniversitemiz var, gençlerimiz var; onlara bir gençlik merkezi kazandırıp ders çalışıp, kitap okuyup birlikte sosyal etkinlikler yapabilecekleri bir tesis kazandırmamız lazım. Dadaşspor var; en az Çiğli Belediyespor kadar sahip çıkıp desteklememiz lazım. Karşıkaya’ya gelen tramvayın birinci etabı hastaneye kadar geliyor. İkinci etap ise Organize Sanayi bölgesinin içinden gelip üniversiteye kadar geliyor. Her şeyi hazır, Bakanlık onayladığı gibi başlayacak ve sanırım 3 yılda da biter.”

Çiğli'nin nüfusu 1 milyonu bulabilir

Çiğli’nin çok ciddi bir nüfus artış hızına sahip olduğunu söyleyen Gümrükçü: “ Mevcut yapılaşmanın 1,5 katı daha yapılaşma yapılabilir diyor devlet. 500 bin ila 1 milyon nüfus demek bu. Yani Çiğli’nin 50 yılını hesaplayarak iş yapmamız lazım. Herkes Ataşehir çok büyüyor diyor doğru. Ama esas artış Yenimahalle, Küçük Çiğli ve Balatçık ekseninde büyüyor. Bir yandan da İnönü, Cumhuriyet ve Harmandalı ekseninde büyüyor. Dolayısıyla öncelikli hizmet vermemiz gereken yerler buralar. Üniversite geldi, bu bölge aldı başını gidiyor. 23 km sahil var. Tuzla’dan Karşıyaka’ya kadar 14 km sahil şeridimiz var ama ayağımızı denize sokamıyoruz. Üniversite var, hastaneler var, sanayi var, Kuşcenneti var her şey var. Biz bu 5 sene el ele vereceğiz ve birlikte bir büyük değişimi başlatacağız. ‘Bu Çiğli neydi, ne oldu’ diyeceksiniz.

26 mahallede halk meclisleri kurulacak, Çiğli kent konseyi hayata geçirilecek

Çiğli’de yeni bir belediyecilik anlayışı ile yönetime talip olduklarını vurgulayan Gümrükçü: “Belediye ile ilgili bir işiniz olduğunda, mahallenizde bir sorun olduğunda belediyeye kadar gelmek zorunda olmayacaksınız. Mahalle Muhtarının yanında bir belediye görevlimiz olacak. Gideceksiniz anlatacaksınız. Yine Belediyeye gitmeniz gerekiyorsa da bu görevli arkadaşımız gideceğiniz birimi arayıp “Benim mahallemden geliyor, işine yardımcı olun” diyecek. 26 mahallemiz var, hepsine Halk Meclisi kuracağız. Tarihi belli saati belli olacak, isteyen gidip derdini sıkıntısını anlatacak. Mahalleli ortak karar çıkaracak. Belediye Meclis Üyeleri aktif olarak çalışacak, hepsi bir mahalleden sorumlu olacak ve gelip sizin sıkıntılarınızı dinleyecek. Mahallelere belediye ile ilgili ödemelerinizi yapabileceğiz cihazlar koymak istiyoruz, biraz maliyetli bir proje ama hedeflerimiz arasında bu var. Hizmet yapmak ve gönül kazanmak istiyoruz. Dost sana doğruyu söyleyendir. Bizim dostumuz olun ve yanlışlarımız da söyleyin. Ben koltukta oturan bir Başkan olmayacağım ve 5 yıl sonra aday olmak istersem ki ben iki dönem Belediye Başkanlığı yapmak istiyorum; gelip ‘Başkan sen bu söylediklerini yapmadın, aday olma’ diyebilmelisiniz.”