Hüseyin Mutlu Akpınar: Kent sizden intikamını doğayla alır

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, veda meclisinde Karşıyaka Stadı'nın yeri konusundaki eleştirilere netlik getirerek, "Kentler doğru planlanırsa yaşanacak bir hâl alır. Eğer buna karşı çıkarsanız kent sizden intikamını doğa olaylarıyla alır" dedi

Doğancan Bingöl - Karşıyaka Belediye Meclisi, 2014 /2019 dönemi son toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar başkanlığında gerçekleşti. Çeşitli gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Akpınar'ın stat çıkışı toplantının ana gündemi oldu.

Karşıyaka Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, belediye meclisinin stadın bulunduğu alanın spor kompleksi olması için bedelsiz olarak devrini gerçekleştirdiğini bunun iyi niyet göstergesi olduğunu söyledi. Bilgi kirliliklerinin kötü bir algı yarattığına vurgu yapan Akpınar, "Ben üzüldüm, meclis olarak çok eleştiri aldık. Herkes çözüm üretmeye çalıştı. Biz duruş sergiledik. Kentin marka değerini arttırmamız gerekiyordu. Kent yöneticileri bugün anlaşılmaz ama zaman geçtikçe tarih onu bir gün mutlaka anlayacak. Ayrıca tarih bizi kente zarar verdiğimiz için yargılar. Kentin gelecek nesillere bırakacağımız güzel kenti katlettiğimiz zaman cezalandırır" ifadelerini kullandı.

Stat alanı bostan tarlasıydı

Stat alanının antreman sahası olarak yapıldığı dönem Bostanlı'nın sadece tarım arazisi olduğunu belirten Akpınar şöyle konuştu: "Stat tartışması yüzünden kimi zaman hakarete varacak derecede tepkiler aldım. Bazı kesimler destek oldu, bazıları ise karşı çıktı. Ama ben onlara saygı duydum. Bugün biz bu sorunları düzeltmek için çaba sarfederken yine bir kesim ortaya çıkarak o alanın güzelliğini bozmak ve bize karşı duruş sergilemek için çeşitli çıkışlar yaptılar. Karşıyaka stadı 1954 yılında imar planına işlendiğinde o bölge tarım arazisiydi. Şu anki Bostanlı adınıda çevredeki dönemin bostan tarlalarından alıyor. Yani çevresinde hiçbir şey yoktu. Stada müsaitti. Eğer 1954 yılında ilk stadın imar planında olduğu gibi çevresinde binaların olmasaydı burada kimse itirazcı olmazdı. Ya da dört bir tarafı tribünler ile çevrili olan stadımız zaman içinde yıpranıp yıkılsaydı yine onarımı için destekçi olurdum."

Barselona Stadı doğru örnek değil

Akpınar, eleştirenlerin kendisine Barselona Stadı'nı örnek gösterdiklerini ve yerinde gidip incelediğini söyleyerek, "Barselona Stadı söylendiği gibi şehrin içinde değil. Şehrin dışında. Avrupalı yine akıllıca davranmış ve kent merkezindeki tarihi dokuyu korumuş ve stadyum olarak plana işledikleri alanı ona göre geliştirmişler. Kentler doğru planlanırsa yaşanacak bir hâl alır. Eğer buna karşı çıkarsanız kent sizden intikamını doğa olaylarıyla alır" diye konuştu.

Şahsına yöneltilen eleştirilere karşı çıktığını belirten Akpınar, son meclisin tarihine bir not düştüğünü eğer projeyi imzalatarak Karşıyaka'nın şanlı tarihine zarar vermek isteyenlerin karşısında durmaya devam edeceğini ve tarih önünde kendini yargılatmayacağını ifade etti.

Şengül bana hak verdi

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül'ün de stadın yeri konusunda kendisine hak verdiğini iddia eden Başkan Akpınar, "Şengül Başkan ile bir düğün çıkışında karşılaştık ve sohbet ettik. Kendisi bana bizim gösterdiğimiz stat yerinin uygun olduğunu ancak bürokrasinin Yalı yönünde ilerlediğini söyledi. Bu konuşmamız maalesef kayıtlara geçmedi" dedi.