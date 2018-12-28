İletişim fakültesinde mezun çok, istihdam yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her yıl bir öncekinden daha çok mezun veren iletişim fakültelerinden mezun olanların istihdam sorununu Meclis gündemine getirdi. Geçen yıl iletişim fakültelerinden 8 bin 47 öğrencinin mezun olduğunu bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu öğrencilerin istihdamıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İletişim Fakültesi mezunlarının istihdam edilmesine yönelik bir çalışma düşünülmekte midir? 2016-2017 yılları arasında İletişim Fakültesi mezunlarından yapılan atama sayısı kaçtır? 2017 yılında İletişim Fakültesi mezunu sayısı kaçtır? Ortaöğretim kurumlarında medya okuryazarlığı dersinin zorunlu olmasına yönelik çalışma yapılması düşünülmekte midir?" şeklinde sorular yöneltti.

2017 yılında iletişim fakültelerinden 8 bin 47 öğrencinin mezun olduğunu açıklayan Bakan Selçuk, haftalık ders çizelgelerinde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin tamamının hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlendiğini ifade etti. Bakan Selçuk, " 6287 sayılı Kanun ile zorunlu eğitimin 4+4+4 şeklinde (ilkokul+ortaokul+lise) 12 yıla çıkarılması sonucu eğitim sistemimizin yeniden yapılandırılması kapsamında "İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi" yeniden düzenlenerek 25.06.2012 tarihli ve 69 sayılı Karar ile 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulmuştur. Söz konusu haftalık ders çizelgesi değişiklikleri ile birlikte bütün sınıflarda uygulanmaktadır. Medya Okuryazarlığı dersi; haftalık ders, çizelgenin seçmeli "Sosyal Bilimler" ders grubu içerisinde 7 veya 8. sınıfların birinde bir defa okutulmak üzere seçmeli ders olarak yer almakta olup bu dersin konumu ve haftalık ders saatlerinde bir değişiklik olmamıştır" dedi.