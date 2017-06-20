İlk tepki Akşener'den: Adaletin ruhuna El Fatiha

Mahkemenin tüzük kurultayını iptal etmesi sonrası ilk tepki Meral Akşener'den geldi

MHP'nin muhalif isimlerinden Meral Akşener, tüzük kurultayının iptal edilmesine ve alınan tüm kararların geçersiz sayılmasına dair mahkeme kararına ilişkin sosyal medyadan ilk değerlendirmeyi yaptı



Meral Akşener konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde, "Kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha" dedi.



