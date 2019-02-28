İlkay Girgin Erdoğan: Doğaya zarar vermeyeceğiz

CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesinde kampanyasını hızlandırdı. İlçe merkezi ve mahallelerde vatandaşlarla buluşan Erdoğan, seçim sonuçlarının Karaburun için bir milat olacağını belirterek, “İlçemizi elbette kalkındıracağız, elbette halkımızın ekmeğini büyüteceğiz. Ancak bunu yaparken gözümüz gibi korumamız gereken endemik bitki örtümüze, tertemiz doğamıza, denizimize zarar vermeyeceğiz. Beton denizinde boğulmuş bir Karaburun istemiyoruz.” dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Karaburun’a uzanan 55 kilometrelik yeni yolun tamamlanmasıyla ilçeye ulaşımın kolaylaştığına dikkat çeken İlkay Girgin Erdoğan, seçimin hemen sonrasında ilçenin gelecek 20 yılının öngörülebileceği bir Stratejik Plan hazırlığına başlayacaklarını söyledi. Karaburun’un ilk kadın belediye başkan adayı olmasının kendisine ayrı bir sorumluluk daha yüklediğini vurgulayan Erdoğan, özellikle kırsal kesimdeki kadınların gelirini artırıcı projelere daha fazla önem vereceğini belirtti.

Taklit etmeyeceğiz

Karaburun’da turizm sektörünün gelişimi için çok özgün bir proje uygulayacaklarına dikkat çeken İlkay Girgin Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

“Başkanlığımız sürecinde önceliğimiz; ilçemizin doğal güzelliklerini bozmadan, ekonomik gelişimini sağlamak olacak. Biz Türkiye’de çok az ilçede bulunan güzelliklere ve avantajlara sahibiz. Bu güzellikleri önce koruyacak, sonra katma değere çevireceğiz. Doğal dokumuzu bozarsak, Karaburun’un özgünlüğünü kaybetmiş oluruz. Biz bir Çeşme, bir Alaçatı, bir Kuşadası değiliz. Onları taklit eden bir ilçe olamayız ve olmamalıyız. Bu ilçelerin yaptıkları hatalardan çok önemli dersler çıkardık. Karaburun turizmde insanlarımızın arayıp bulamadıklarını onlara sunan olacak.”

Erdoğan, Karaburun’un 10 bin 600 olan yerleşik nüfusunun, yaz aylarında bazı günler 100 binin üzerine çıktığına işaret ederek, altyapıda ve arıtmada yaşanan sorunlara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hızlı çözümler getireceklerini sözlerine ekledi.