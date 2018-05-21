İnce Bartın'da: Bu sefer kemer sıkma sırası devlette olacak

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Bartın mitinginde konuşuyor. İnce, "Milletvekili adayları listeleri açıklanıyor. Zaman dar, işimiz çok. O yüzden bunlara takılmayın." diye konuştu

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“Dün biraz sesim kısıldı doktorlar dedi ki sesini biraz dinlendir Tam iptal edecektik baktık ki yandaş medya saldırıyor. Dedim ki arkadaşlara yiyelim iğneyi gidelim. Milletvekili adayları listeleri açıklanıyor. Zaman dar, işimiz çok. O yüzden bunlara takılmayın.

Televizyonlara akşam çıkan anketçileri ciddiye almayın. Onlar birilerinin sözcüsü. Ne araştırması yapıyorsun gel takıl peşime gel peşimden. Biz bu seçimi alacağız. Dün Adana’da muhteşem manzarayı görmenizi isterdim. 100 bin kişi, sonunu göremiyordum. Sesimiz kötü olabilir ama sözüm doğrudur.

TRT 1 var, 13-21 Mayıs’ta Erdoğan’a 1 saat 57 dakika, Muharrem İnce’ye 16 dakika vermiş. Biz TRT payı ödüyoruz, hepimiz ödüyoruz. Ey Erdoğan burada kul hakkı var kul hakkı. Ben TRT’ye hakkımı haram ediyorum.

İlk kez Türkiye’de yıllardır duyduğumu şey, ey milletim kemer sık tasarruf sık vardır. Bu sefer kemer sıkma sırası devlette olacak. Israf ekonomisinden insaf ekonomisine geçeceğiz. O Saray’da yaşamayacağım söz. 14 sene kirada oturdum, 1,5 sene önce evimi aldım. Ben orada oturacağım.

747 trilyon, 3000 koruma, 300 araç 2 milyar dolar Saray’ın maliyeti. Parayı nereden bulacaksın Muharrem İnce? Sen parayı nerden bulduysan ordan bulacağım.

Ak Partili annelere sesleniyorum, eğtemden memlun musunuz? O masanın etrafında Ak Partililer olacak. İYİ Partililer olacak, Demokrat Partililer olacak… Milli eğitim politikasında önce uzlaşacağız. Benim öğrencilerime yazık. 24 Haziran’da üniversite sınavı vardı. Sınava iki ay kala da tarihini değiştirdiler. Hayatta en önemli şey çocuğumuz diyorsunuz da çocuğunuzun eğitimi çok mu önemsiz? FETÖ ile birlikte soruları çaldılar yandaşlara verdiler. Öğretmenlik yaptığım zamanda sınav kağıtlarında isimleri kapatıp adil olayım diye isimlerini okumadan okurdum. 81 milyon Türkiye çocuklarını ücretsiz sınava sokamıyorsa yazıklar olsun.

Size termik santral kuralım mı? (Hayır sesleri) Biz ne yapacağız Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelini iyi değerlendirirsek bize 100 lazımken 130 üretebiliriz. Her yıl 10 bin gencimizi yurtdışına çıkaracağız. O meydanlarda tezek, pislik diyecek ben gelecek diyeceğim. ”