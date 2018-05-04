CHP'nin cumhurbaşkanı olan Muharrem İnce, "Ben size dün mesaj verdim ama almadınız. 'Zamanı gelince' dedim ya o, gel-İnce demekti." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'nin ismi nihai karar verildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Ben dün mesajı vermiştim. Zamanı gelince demiştim. Siz anlamadınız. Gel - İnce olarak anlamanız gerekiyordu" diye konuştu.

"ZAMANI GELİNCE DEDİM YA O, GEL-İNCE DEMEKTİ"

Grup toplantısının çıkışında basın mensuplarının çevresini sardığı Muharrem İnce, "Birazdan genel başkan açıklayacak. 2 dakika daha bekleyin. Genel Başkan konuşsun, istediğinizi sorun. Ben dün size mesajı verdim anlamadınız. Zamanı gelince açıklanır dedim. Orada gel- İnce olarak anlamanız gerekiyordu. Sloganımız her şey daha güzel olacak." dedi.



İLHAN KESİCİ DÜN DUYURMUŞTU

Adaylar arasında ismi geçen CHP Milletvekili İlhan Kesici, dün yaptığı açıklamada, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi" demişti.