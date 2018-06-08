İnce: 'Çivi mi çaktı CHP' diyor. Sattıklarını kim yaptı?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Karabüklü vatandaşlarla buluştu. İnce, “Türkiye daha toplu iğne bile yapamazken Atatürk Karabük’e fabrika planlıyor, 38’de de yapıyorlar. Bu ülkeyi 16 senedir yönetenler ise ‘Çivi mi çaktı CHP’ diyor. O sattıklarını kim yaptı!" dedi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Karabüklü vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Karabük mitinginde konuşan İnce’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle;

“Türkiye daha toplu iğne bile yapamazken Atatürk Karabük’e fabrika planlıyor, 38’de de yapıyorlar. Bu ülkeyi 16 senedir yönetenler ise ‘Çivi mi çaktı CHP’ diyor. O sattıklarını kim yaptı!

Ben çocuklara iş diyorum, o bedava kek verecekmiş. Yani sizi kekleyeceğim diyor. İnanılır gibi değil. Kıraathane açacakmış, oturacakmışız, kekler, çaylar bedavaymış. İnternetten haberin yok mu senin? Wikipedia açılacak mı peki? Bedava kek yemek istiyorsanız Erdoğan’a oy verin, fabrikada çalışıp ekmeğinizi kazanmak istiyorsanız bana oy verin.

Şehir hastanelerinin müşterisi çok olacak diyor. Lafa bak lafa! Hasta müşteri midir? Şirazeden çıktı bu ara. “Bakanlar dışarıdan eleman olacak” diyor.

Dün akşam oturmuş yandaş iki gazeteciyle, diyorlar ki şair ölmüş. Hemen çıkarıyor cebinden şiirini, tesadüfe bak. Sorular ayarlanmış sorular.

Bu mübarek Ramazan ayında bile emeklilere yalan söylediler.

“ERDOĞAN’A KARNE VEREYİM”

Çocuklar bugün karne aldı. Ben de bir öğretmen olarak Erdoğan’a bir iki not vereyim. Ekonomi sıfır, tarım sıfır, Türkçe yüzde 100 sıfır. Çünkü Ce-Ha-Pe diyor. Ama 10 aldığı dersler de var. Mesela kandırılma 10, FETÖ’ye destek 10.

“KANDIRILDIM” VİDEOSUNU İZLETTİ

Kandırılmış mı kandırılmamış mı onu da izleyelim. Bir gün kandırıldım, bir gün kandırılmadım diyor. FETÖ, Apo, Barzani, Obama kandırdı; sonra çıkıp diyor ki “Rabbim beni affetsin”. Ben de rabbim onu affetme diye dua ediyorum.

Bir de apolet sökersin sökmezsin tartışması var. Birincisi, iftar yemeğine paşa katılabilir. İkincisi, üniformayla katılıp Erdoğan beni eleştirirken paşa alkışlayamaz. Onu emekli ederim hiç şansı yok. Paşaymış, arkadaş kantin asteğmenliğinden paşalığa terfi etti. Dediğimin arkasındayım TSK mensubu siyasetin içinde olamaz, rakiplerin eleştirildiği sofralarda alkış yapamaz. Yaparsan gönderirim, hiç şansın yok. Başarılı bir paşaymış, olabilir. Başarılı olduğunda ödülünü veririm, yanlış yaptığında cezasını. Türkiye kimsenin çiftliği değil!

Aydın’da harmandalı oynadım. Fena da oynamıyorum değil mi? Cumhurbaşkanı gülecek gülecek. Sürekli eyy diye bağırmayacak.

Saray meraklısı bir cumhurbaşkanı. Ankara’da İstanbul’da var, şimdi de Marmaris’e yaptırıyor. Size sözüm olsun, onu engelli çocuklara vereceğim.

“DÜNYA VATANDAŞI OLACAKSINIZ”

Sizi yurtdışına göndereceğiz, öyle kıraathane falan, modası geçmiş şeyler değil. Dil öğreneceksiniz, dünya vatandaşı olacaksınız.”