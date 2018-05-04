İnce, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ne yapacağını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasının ardından kürsüye gelen Muharrem İnce, Ak Saray'ı 'bilim yuvası' yapacağını açıkladı

CHP Grubu’nda yapılan gizli oylamada 110 milletvekili oy birliği ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce dedi. Partide “Oy birliği ve grup kararı” ile Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Böylelikle Muharrem İnce doğum gününde CHP’den Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmiş oldu. Kılıçdaroğlu, kısa bir konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi kürsüye çağırdı. İnce yoğun tezahüratlar eşliğinde kürsüde bir konuşma gerçekleştirdi.

Kürsüde konuşma yapan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce salondakilere “Ben Cumhurbaşkanı olunca nerede oturacağım” dedi, salonda bulunan partilileri “Çankaya” şeklinde seslenmesi üzerine Muharrem İnce, “Tabii ki de Çankaya’da olacağım. Ak Saray’ı da bilim yuvası yapacağım” dedi.