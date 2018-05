İnce'den çok konuşulacak sözler: Gülen usulüne uygun istenmemiş

'CHP, Muharrem İnce'yi yalnız mı bıraktı?' iddialarına Cumhurbaşkanı adayı İnce'den sert tepki geldi. CNNTürk'teki programa telefonla bağlanan İnce, medyayı adeta bu iddialardan dolayı topa tuttu. İnce, ayrıca terör örgütü elebaşısı FETÖ'nün iadesiyle ilgili de önemli bir iddiada bulundu

Hande Fırat’ın CNNTürk’te yayınlanan programında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle ilgili “CHP İnce’yi yalnız mı bıraktı” iddiaları tartışıldı. Bu esnada İnce, canlı yayına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Haberi yapan medya organlarını topa tutan İnce, “CHP’nin adayı kim olacak sürecinden bu yana gazetecilerin, medyanın haline üzülüyorum. Bu davranış şekillerine gerçekten acıyorum. Bu kadar aciz, bu kadar bilgisiz, yanlı, kötü niyetli… Ben nasıl yalnızım? Engin Altay CHP’nin grup başkanvekili; bana daha üç, dört gün önce kokoreç bile yedirmiyor sesin kısılır diye. CHP'nin Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün sürekli yanımda. Onun dışında yanımda sürekli 8-10 milletvekili bulunuyor, fakat ben parti rozetini çıkarıp Türk bayrağını taktığım için milletvekillerini tanıtmıyoruz. Şimdi bunlar yaşanırken nasıl böyle bir şey denir. Üzülüyorum medyanın haline” dedi.

“YALNIZ OLAN TÜRK MEDYASI”

İddiayı dillendiren gazeteci Fatih Altaylı’ya da seslenen İnce, “Fatih Altaylı’yı bugün aradım ve nereden aldınız bu bilgiyi diye sordum. Bence Altaylı bunu açıklamalı. Bu bilgiyi veren kim? Ben genel başkanla her akşam telefon görüşmesi yapıyorum. Her Ankara’ya gittiğimde evine uğruyorum. Gittiğimde değerlendirmeler yapıyoruz. Her gittiğim yere en az 10 milletvekili geliyor ama biz Türkiye’yi kucaklayalım diye parti tanıtımı yapmıyoruz. Partinin grup başkanvekillerinden şoförlerine kadar birliktelik oluşturmuşuz birileri çıkıp Muharrem İnce yalnız mı diyor? Evet Muharrem İnce yalnız. Bütün dünya basını yanımda, onlarla röportaj yapıyoruz, tüm parti yanımda, millet yanımda ama Türk medyası yanımda değil. Bence yalnız olan Türk medyası” dedi.

“GÜLEN USULÜNE UYGUN İSTENMEMİŞ”

İnce canlı yayında FETÖ elebaşı Gülen hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. İnce, “Ben 24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içerisinde yargıyı düzelteceğim ve ABD’den FETÖ’yü iade edin, eğer iade etmezlerse 24 Aralık’ta İncirlik’teki ABD askerleri NOEL’i Amerika’da kutlarlar diye bir açıklama yapmıştım. Bu açıklamadan sonra ABD’liler beni aradı. Bana bu konuda hak verdiler ancak ‘Türkiye Fethullah Gülen’i henüz usulüne uygun bir şekilde bizden geri istemedi’ dedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Fethullah Gülen’in iadesini usulüne uygun bir şekilde istememiş. Ben Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun ABD’ye bir başvuru yapmış mıdır?” ifadelerini kullandı.