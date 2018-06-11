İnce'den Erdoğan'a 100 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'iftira ve hakaret' iddiasıyla Erdoğan'a 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

İnce'den Erdoğan'a 100 bin TL'lik dava
11 Haziran 2018 Pazartesi 13:18

 CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mahkemeye verdi.

İnce, "İftira ve hakaret" suçlamasıyla 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

"İCAZETİ PENSİLVANYA'DAN ALIYORSUN" SÖZLERİ DİLEKÇEYE GİRDİ

Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı sıfatını taşımakla birlikte tarafsızlığını tartışmasız bir şekilde yitiren ve teselsülen vekil eden Sayın Muharrem İnce'ye hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren davalı aleyhine Kayseri mitinginde yapmış olduğu 08.07.2018 tarihli konuşma ile vekil edene açıkça hakaret etmiştir.

Davalı Recep Tayyip Erdoğan, müvekkil hakkında 'Bay Muharrem sen bu seçimlerden birinci çıkmazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim Bakalım… Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, Pensilvanya'dan' şeklinde ağır ifadelerde bulunmuştur.

Ülkemizde, 15 Temmuz ve sonrası yaşanılan acı süreç itibari ile 'Sen talimatı Pensilvanya'dan alıyorsun' tanımlama ve yakıştırması dünyadaki tüm yargı sistemlerinde hakaret kapsamında görülecektir.

Etiketler; #ince dava #erdoğan #muharrem ince
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