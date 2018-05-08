İnce'den Erdoğan'a gariban yanıtı: Şaibeli olmaktan iyidir

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kendisine 'gariban' diye hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir" diyerek cevap verdi

İnce'den Erdoğan'a gariban yanıtı: Şaibeli olmaktan iyidir
08 Mayıs 2018 Salı 14:49

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2019’dan 24 Haziran 2018’e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunurken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce için “gariban”, “karikatür tip” benzetmelerini yaptı.

Muharrem İnce, Erdoğan’ın “gariban” sözüne DİSK’te cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı.

“Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif’in oğluyum.”

Etiketler; #muharrem ince #erdoğan #gariban
Önceki Haber
Altın varak işlemeli Tevrat ele geçirildi
Sonraki Haber
Egeli giyimciler, 5’inci kez tedarikçilerle buluştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.