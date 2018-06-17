İnce'den Erdoğan'a reyting yanıtı: Hava durumu bile Erdoğan'dan çok izlenmiş

CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Tunceli'de vatandaşlara seslendi

İşte İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“Erdoğan’a gel istediğin TV kanalına çık diyorum, dün cevap verdi bana, dedi ki bana reyting yaptırırmış. Ben de çocuklara dedim ki şu ‘reyting’leri kontrol edin dedim. Erdoğan’ın reyting’i 11, benimki 44. Bir de hava durumuna bakın dedim, hava durumu bile Erdoğan’dan fazla izlenmiş.

Erdoğan reytingi sana ben katarım. Gel benimle TV’ye çık da havan olsun biraz. Sen dünya lideri değil misin? Ben adam yemem merak etme. Tartışacağız. Gel ekranlarda ekonominin ne olduğunu tartışalım

Türkiye’de muhafazakar bir kesim var, benim çocuğuma 2 saat din dersi yetmiz diyor. Hayhay diyoruz devlet sana istidiğin dersleri verecek. İstemeyene de hayhay sen bilirsin diyeceğiz. İlkeli bir siyaset yapacağız. Erdoğan bizi anlayamaz. Ben hemşehriniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıktım yenildim ama bugün cumhurbaşkanı adayıyım. İşte bizim bu hukukumuzu Erdoğan anlayamaz.

Türkiye’nin hali içler acısı, danıştay üyesi benim aleyhimde tweet atıyor, kaymakam milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor. At izi it izine karıştı. Rahmetli Kamer Abi bunlara ne güzel günlerini bildirirdi. Hakimi, Danıştay üyesi hakimi hepsi bir yerde. Onların yanında devletin gücü var bizim yanımızda milletin gücü var. Ama Türkiye’de bir ilk seçilmeden milletime hizmet ediyorum.

Erdoğan dün aklı başına geldi, diyor ki Kurban Bayramı’nda köprüleri bedavaya yaparız. Şimdi bana soruyor 4. köprüyü nereye yaparız diye, Erdoğan ben Edirne’den Kars’a gönül köprüsü kurdum.

Bu seçim iki kesim arasında olacak. Bir yanda devleti soyanlar, kumpas kuranlar… Öteki yanda da biz. Ben diyorum ki; hak, hukuk, adalet, Erdoğan diyor çay, kek, oralet…

16 yılın sonunda bulduğu projeye bak. Çayla kek vardı, çayın yanına çorba ekledi, Arnavut ciğeri… Menü zenginleşti. Bay Muharrem diyerek beni seçkinci elitist yerine koymaya çalışıyor. Köylü olan benim, sen saraylısın. Ütüsüz pantolonlarla gezdiğin günleri unuttun. Sen saraylısın artık.

Dün bana İstanbul’da birisi söyledi. Mitinglerimde bayılanlar oldu. Erdoğan’ınkinde de oluyor biliyorsunuz. Ama kararsız bu arkadaş o gün kararını bana vermiş nasıl mı? Ben mitinglerimde doktorları yönlendiriyorum. Erdoğan sadece başına su dökün demiş.

TV’lere yandaş gazeteciler ile çıkmayacağım. Bankaları yeniden yapılandıracağız. Ziraat Bankası 1 milyar dolar krediyi medya patronlarına değil çiftçiye verecek çiftçiye.

Yurtlarda yaşamış, kimsesiz çocukları 18 yaşını doldurur doldurmaz devlet kadrosuna katacağım. Ben buraya gelmeden Binali Yıldırım’dan müjdeli haberi aldım. Tunceli tamam demiş, bayılıyorum. Bir insan kendini bitirmek için çalışır mı? Bir de ben sorayım buradan; Tunceli tamam mı? İşte bakın en arkadakiler beni duyuyor musunuz? Tamam işte.

Öğrencimin birisi şey yazmış; Fizikçi kimyasını bozdu. Barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz."