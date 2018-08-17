İnce'den madde madde ekonomi yorumu

CHP'nin 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye ekonomisine ilişkin uyarılarda bulundu

Muharrem İnce resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘Hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu “hukuk devleti” yeniden tesis edilmelidir. Başta dış yatırımcılar olmak üzere her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı kurulmalıdır. Yatırımcının önündeki her türlü bürokratik ve yapısal engel kaldırılmalıdır. Ekonomiye yön veren düzenleyici kurulların ve kurumların bağımsızlığını yeniden sağlanmalıdır.Ekonomi ideolojik saplantılara göre değil, bilim ve akla uygun biçimde yönetilmelidir. Ekonomiyi yöneten kişiler ”sadakat “ ilkesine göre değil “liyakat” ilkesine göre görevlendirilmelidir. Kaynaklar, israf ve talan ekonomisine değil, üretim ekonomisine yönlendirilmelidir’ dedi.