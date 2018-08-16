İnce'den Twitter da sert açıklamalar

CHP'nin 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sert açıklamalarda bulundu

İsim vermeden eleştirilerini sırayan Muharrem İnce şunları kaydetti:

“Siz kime Amerika'yı anlatıyorsunuz? Siz kime anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Biz emperyalizme kafa tutan, milli mücadeleyi gerçekleştiren ve milli ekonomiyi kuran partiyiz.

Siz, Amerikan malı olan Büyük Orta-Doğu Projesinin Eşbaşkanlığı görevini 16 yıldır yerine getiriyorsunuz.

Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz.

Siz, devleti, emperyalizmin kolluk kuvveti olan Fetö terör örgütüne teslim edenlersiniz.

Siz, damat, çoluk-çocuk dolarla, euroyla gemi filoları kuran, bu filoları emperyalizmin yüklerini taşımak için seferber edenlersiniz.

Siz, 1950'den bu yana, ağa babalarınızdan başlayarak, her politikanızla emperyalizmin karakol bekçiliğini yapanlarsınız.

Siz, emperyalizme karşı mücadele edenleri “vatan hainliği” ile yaftalayan, beslediğiniz tetikçileri onların üzerine sürenlersiniz. Siz, emperyalistlerden aldığınız borçla, yaptığınız saraylarla, betonla, israfla, şatafatla ve kötü yönetimle ülkeyi iflasa sürükleyenlersiniz.

Siz kim oluyorsunuz da bize anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Yoksa ar damarınız mı çatladı?

Yüzünüz varsa, Anafartalar'a, Maraş'a, Antep'e, Samsun'a, Amasya'ya, Sivas'a, Erzurum'a, İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a ve Anıtkabir'e gidin ve anlatın anti-emperyalizminizi.

Özür dilemek erdemdir. Bu topraklarda, hayatlarını hiçe sayarak anti-emperyalist mücadele verenlerden özür dilemek ve bir daha emperyalizmin yanında yer almamak üzere tövbe etmek zorundasınız.

Aksi taktirde, ekonomik kriz korkusuyla takındığınız yapmacık tavra, aklı başında hiç kimseyi inandıramazsınız.”