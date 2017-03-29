İnce'den Yıldırım'a: Ben abidik gubidik yöntemlerle milletvekili olmadım

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce , 'hayır' mitingleri kapsamında Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde halka seslendi. Başbakan Binali Yıldırım 'ı eleştirerek, abidik gubidik yöntemlerle milletvekili ve başbakan olduğunu söyleyen İnce, "Ben senin gibi 'bin Ali' deyince binen, 'in Ali' deyince inen 'dur Ali' deyince duran biri değilim. Ben inandığımı yaparım. Bizim parti de ne zaman ne olacağı belli. Senin partiye benzemez ki bizimkisi" dedi.



'EVET'ÇİLERE AYETLİ GÖNDERME



"AKŞAMDAN YENGEYE SÖZ VERMİŞ"



HAKAN ŞÜKÜR ELEŞTİRİSİ



BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'A ELEŞTİRİ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışması kapsamında Manisa'ya geldi. Saruhanlı İlçesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi. Seçim otobüsünün üstünden vatandaşa hitap eden İnce, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek başladı. Ülkede ilk kez bir Cumhurbaşkanının 'hayır' standına girerek tartıştığını öne süren İnce, "Geçenlerde Mersin'deyim, Erdemli'de. Bir devlet memuru yaklaştı 'Vekilim' dedi. Size sloganımı söyleyeyim. 'Kararım evet, oyum hayır' dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bu zulümdür. Bu işkencedir. Bu insanlara baskıdır. Bu demokrasi dışıdır. Bu çağ dışıdır. 5 dönemdir milletvekiliyim. Sayısız defalar propaganda döneminde MHP'nin standına gittim. MHP'nin çadırına girdim, başarılar diledim. Ak Parti'nin, HDP'nin standına girdim başarılar diledim çıktım. Önüme hangi parti geldiyse, hangi parti olursa olsun. Türkiye'de ilk kez bir Cumhurbaşkanı 'Hayır' standına girdi ve kavga etti. Hakaret etti. Herkes kendine yakışanı yapar. Ben şurada bir 'evet' standı görsem, 'evet' standına girerim başarılar dilerim. Orada bir tartışma yapmam. Yakışmaz. Hayır standına giriyor 'Sizin lideriniz yalancı' diyor. Giriyorsun o partinin standına genel başkanına 'Yalancı' diyorsun. Gerçi hırsız diyemiyorsun ama biz hırsız diyebiliyoruz bazılarına. Hayır diyenler de bu memleketin evladı, evet diyenler de bu memleketin evlatları" diye konuştu.Evet diyeceklere Kuran-ı Kerim'in ilk ayetini okumalarını tavsiye eden İnce, "Evet demeyi düşünenler emin olun ki bir kere okusalar yüzde 1 bile 'evet' çıkmaz. Kuran-ı Kerim'in ilk emri oku'dur. 'Evet' verenlere Kuran-ı Kerim'in emrine uyun, önce bir okuyun diyorum. Okuyun bakalım 'evet' diyecek misiniz. Ben 18 maddeyi 50 kere okudum. Burada terörle mücadele yok. Burada tarımın güçlendirilmesi, çiftçi, ekonomi, gençlerin, ev kadınların hiçbirisi yok. Burada bir adama Türkiye'yi teslim etmek var. Adamın birisi kurban kesmiş. Deriyi yüzmüş ve yedi parçaya bölmüş. Tam dağıtacak hocaya sormuş. 'Hocam deriyi yüzdüm, yedi parçaya böldüm bu kurbanı dağıtacağım. Nasıl dağıtayım' demiş. Hoca demiş ki, 'Çok basit, başı hocaya, döşü hocaya yedi parçadan beşi hocaya, derisi cemaate' demiş. Bu 18 maddede başı hoca almış, döşü hoca almış, yedi parçadan beşi hoca almış. Deriyi vermişler cemaate gerisi de bize kalmış" diye konuştu.Açıklamalarını sürdüren İnce, "Evet derseniz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gelecek. Sabah kalktı cumhurbaşkanı, eline boş bir sayfa aldı. Yazdı kararname bir, 4 milyon Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştur. Gönder Resmi Gazete'ye yayımlansın. Bitti. Sorgu sual yok. Kararname iki, emeklilerin maaşından yüzde 15 kesilmiştir. Kararname üç, Saruhanlı Mahalle yapılmıştır. Bitti. Böyle bir yetki verilir mi Cumhurbaşkanına, yazık. Kararname dört, eşim hanımefendi cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmıştır. Olur mu? Nereden oldu ? Akşamdan yengeye söz vermiş. 'Yarın seni cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım' demiş. Hem de birinci yardımcı yaptı mı" dedi.Kendisinin dersleri boş geçen bir lisede ücretsiz ders verme talebinin TBMM Başkanı tarafından reddedildiğini, fakat aynı dönemde milletvekili olan Hakan Şükür'ün TRT'de 200 bin lira maaş alarak futbol yorumculuğu yaptığını söyleyen CHP'li İnce anayasa değişikliğine değindi. Cumhurbaşkanı'nın Meclisi feshetme yetkisine değinen İnce, "Bu kadar olabilir. Fakir ekmek çalar hırsız olur. Zengin kristal vazoyu çalar adı kleptomani olur. Fesih yazmıyor doğru. Fesih istediği zaman seçime götürebilmek ve yok saymaktır. Cumhurbaşkanı istediği zaman bunu feshedebilir. Bu yetkiyi veriyorsunuz. 'Ben Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum.' Al mübarek olsun. Senin olsun. Seçimde git oyunu ver ama tapuyu teslim etme" diye konuştu.Konuşmasının son bölümünde Başbakan Binali Yıldırım'ı hedef alan İnce, "Bu Binali'ye bayılıyorum ya, evimizin neşesi. Bolu'ya gidiyor. Bolulara 'Bolu Beyi'nin torunları' diye sesleniyor. Köroğlu diyeceğine Bolu Beyi diyor. Çanakkale'ye gidiyor. 'Çanakkale geçilmez dediler köprüyü geçtik' diyor. Geçen Burdur'da 'Bu CHP'de kimin genel başkan olduğu belli değil' diyor. Bak Binali Yıldırım, ben senin gibi abidik gubidik yöntemlerle milletvekili olmadım. Sen İzmir'e belediye başkanı olamadın, abidik gubidik yöntemlerle Başbakan oldun. Benim derdim kurultay değil. Benim derdim memleket. Ne güzel işte, Kılıçdaroğlu, Baykal ve ben yollara düşmüş meydanlarda halka anlatıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Kendisi yüzde 49 oy almış Davutoğlu'nu, ağabeyi istemedi, 'Çekil kenara' dedi. 'Bin Ali' dedi. Bindi. Şimdi başkanlık gelecek 'in Ali' diyecek. İnecek. Ben senin gibi 'bin Ali' deyince binen, 'in Ali' deyince inen 'dur Ali' deyince duran biri değilim. Ben inandığımı yaparım. Bizim partide ne zaman ne olacağı belli. Senin partiye benzemez ki bizimkisi. Ben gittim genel başkanlığa aday oldum. Kaybettim. Geldim yine milletvekili oldum. Partimde çalışıyorum. Sen bir aday olsana bir göreyim seni. Seni Türkiye'ye sokmaz. Seni Kapıkule'den dışarı atar. Biz Atatürk'ün partisiyiz. Bizde demokrasi var" dedi.