İnce, Erdoğan'ın sorduğu soruya meydandan yanıt verdi

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hakkari miting yaptı. İnce, Erdoğan'ın kendisine sorduğu soruya böyle yanıt verdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyasına Hakkari mitingi ile devam ediyor. Dün Edirne’de miting düzenleyen İnce, bugün de Hakkari’de coşkulu bir kalabalığa hitap ediyor. İzmir marşı ile sahneye çıkan İnce, “Bizde ayrı gayrı yok sağa bir şapka verirsek sola da bir şapka” diyerek sekiz köşeli kasketlerini dağıtarak konuşmasına başladı.

İnce’nin konuşmasından satır başları

Benim projem köprü yol, bunlar kolay iş. 1. Köprüyü Demirel 2. Köprüyü Erdoğan yaptı. 3. Köprüyü Erdoğan yaptı. 4. Köprüyü de ben yaparım. Türkiye’nin demokrasiye özgünlüğe ihtiyacı var. Herkesi Sayın Karamollaoğlu’na gittim dedim ki, başarılar diliyorum. Oradan Akener’e gittim. Oradan dün cezaevinde sayın Demirtaş’a gittim.

Dedim ki ‘Selahattin Demirtaş sana da başarılar’ diliyorum. Oradan Sayın Erdoğan’a gittim. (Yuh sesleri üzerine) Yok yuh yok, yapmayın, emeklilik yaşı gelmiş birini yuhlamayın. Bunu istiraham ediyorum, memlekiten sorunlarını konuştuk ama bana sorduğu bir soruyu açıklamam lazım. Bana kinayeli bir şekilde orada Türk bayrağı olacak mı dedi. Bben de dedim ki tabii ki olacak. Kameralar göstersin biraz…

Kürt sorunu bir siyasal, bir ekonomik bir kültürel sorundur… Say da say. Ama asıl Kürt sorunu bir ahlak sorunudur. 81 milyon kedine şu soruyu soracak kardeşim biz beraber mi yaşacağız ayrı ayrı mı yaşayacağız. Bu soruyu sorduktan sonra gerisi gelecek. Ezanın başlaması üzerine İnce konuşmasına ara verdi.

Bu sorunu 3B ile çözeceğız. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz.

Türkiye demokratik uygar bir ülke. Ekonomimiz büyüyünce gelirimiz artacak. Geliri adil eşit biçimde dağıtacağız. Hakkari de bundan payını alacak. Hakkarili Berfin kızımız Yalova’ya vali olacak bunu yapabiliriz.

Padişahın bir kizi varmış demişki kızımlı namuslu biriyle evlendireceğim 10 damat adayının hepsine birer çiçik vermeş baharda bana gelin en güzel saksı kimsedeyse kızımı ona vereceğim. 9’u yemyeşil biri kupkuru bir saksı ile gelmiş. Kuru olana sormuş sen neden böyle geldin. Padişaha o adam yanıt vermiş elimden gelen her şeyi yaptım ama olmuyor. Padişah kızımı sana vereceğim çünkü bu tohumların onu da kurutulmuştu. Şen dürüstsün.

Erdoğan geçenlerde manifesto açıkladı. Manifestoyu Erdoğan açıklayamaz ben açıklarım ben. Manifesto gelecek belgesidir çünkü. Başörtüyü ister evende istar sokakta tak. BUnları bir korku sardı. İnce hastalık korkusu sardı. Buradan çıkış yok. İlk yıllarına Erdoğan çıraklık, sonra kalfalık şimdi hep birlikte onun emeklilik dönemini hazırlayacağız.

Mevlüt benim Hanım’dan mal beyanımı alıver. Ben sayın Erdoğan’dan 5 ay fazla milletvekilliği yaptım. Başbakanla milletvekilinin maaşı aşağı yukarı aynı. Bir çocuğum var evim kira değil.