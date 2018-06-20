İnce gazetecilerle buluştu: Beni kesip Yıldırım'ı veriyorsunuz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul'da gazete, TV ve internet sitelerinin yayın yönetmenlerine açıklamalar yaptı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul'da gazete, TV ve internet sitelerinin yayın yönetmenlerine açıklamalar yaptı.

Muharrem İnce'ye, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün de eşlik ediyor.

İnce'nin konuşmasında satırbaşları şu şekilde:

- 30 yıldır siyasetin içindeyim. ilk kez farklı kampanya; taşıma yok, masraf yok, Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinden fazla katılım var, okullara öğrencilere baskı yok.

- Olağanüstü bir dip dalgası var. Dünya medyasında manşet oluyoruz. 200 ülkenin 100'ünün büyükelçisi randevu istedi. Türk medyası ise sınıfta kaldı.

- Şu hakkınız yok değerli arkadaşlar; ben cumhurbaşkanı adayıyım. Benim konuşmamı kesip, Binali Yıldırım'ı veremezseniz. O kim? 24 Haziran'da sıradan vekil... Erdoğan'ı geçtim, Binali Yıldırım'ı veriyorsunuz beni kesip, bu dost sitemidir. Benim cumhurbaşkanlığımda en rahat insanlar gazeteciler olacak. Bu seçimi alacağım göreceksiniz. Buna hep birlikte dur diyeceğim, sonu ne olursa olsun dur diyeceğim.

- Ömer Halisdemir’in mezarına gittin mi? E gittim, al sana fotoğrafını. Ailesine gittim. Ama Halisdemir’in kardeşi milletvekili adayı olmak istedi senden, sen yapmadın.

- 2,5 sene görev yaptım, tek maaşla geçinemedim, istifa ettim, geri döndüm memlekete, suç mu bu?

- 30 sene önce yazdığım şiiri yazıyorlar. Çok muhafazakar ya, okusun bir Necip Fazıl'ın şiirlerini, ama onun 5 yıl önceki FETÖ ortaklığını yazmak suç! Keşke zamanım olsa da o şiirleri yeniden yazsam...

- Ekonomiyi tartışmıyor, dolar demiyor... Ben Recep Tayyip Erdoğan'la TV'lerde tartışmak istiyorum. 80 milyon bizi izlesin...

- Erdoğan'a soramayacağınız soruları bana sorun, gazeteciler canına okumalı siyasetçilerin. Tek adamın tahakkümünden çıkmalıyız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım...

- En acil işimiz hukuk devleti olacak...

- Seçilir seçilmez Avrupa turu yapacağım, başkentleri gezeceğim. AB istemese de yapmamız gerekenler var.

"BİR GECE 3'TE..."

Barış Pehlivan: "Hukuk devleti ütopya olamayacak" diyorsunuz. O halde bir kurguda bulunalım: Mesela, sizin oğlunuz bir trafik kazasına karışsa, bunun sonucunda bir ölüme sebep olsa, siz baSkı yapar mısınız hakimlere? Oğlunuz hakkında "temiz" raporu veren, bürokraside yükselir mi? Yıllar sonra bir aday karşınıza çıksa ve bu dosyayı hatırlatsa, bunun haberlerini yarım günde engeller misiniz?

Muharrem İnce: Adil olmak isterim. Allah'tan korkarım. Bakın, ben tek çocuk sahibiyim. Eşim ısrar etti, asker zamanı “torpil” diye… “Bir Müslüman olarak yapamam” dedim. Yapmadım... Jandarma olarak 6 ay askerlik yaptı. Bir gece 3’te bir polis aradı, yakalamış; “Ben Muharrem İnce, gereğini yap” dedim. Sakın “torpil yapma, yaparsan seni bulurum, hesabını sorarım” dedim. Ben uyuyamam böyle şeylerde, Allah'tan korkarım...

- (Metin Temel Paşa'ya dair) Erdoğan rakibini eleştirirken, asla böyle bir şey yapamaz, alkışlayamaz. Seneye iftar yemeğinde, ben Erdoğan'ı eleştirirken, başka bir Paşa beni alkışlasa, Erdoğan ne der... Emekli edeceğim Metin Temel'i...

İnce, Türk Vatandaşlığına geçen Suriyelilerin seçimlerde oy kullanacağına ilişkin tartışmalar için ise “Oylar çalınmadığı sürece bir etkisi olmaz” yorumunda bulundu.

Soru-cevap şeklinde geçen toplantıda İnce “Dış politikada neler öngörüyorsunuz?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi; “Bizim tercihimiz Batı. Tercihlerimizi değiştirmeye zorlamayın dedim görüştüğüm büyükelçilere. Seçili seçilmez hemen Avrupa turu yapacağım. Başkentleri ziyaret edeceğim. Avrupa Birliği bizden bir şeyler istiyor. Ama onlar istemese de milletimiz hak ettiği için yapmamız gerekenler var. Yargıyı düzeltin lafını ille Avrupa mı söylemeli? AB olmasa da bunlar olmalı. Bu konuda Avrupa'ya da güven verdiğimi düşünüyorum.”

AKŞENER’İN TEKLİFİNE YEŞİL IŞIK

24 Haziran gecesi olası bir zaferine ilişkin İnce “Balkon konuşmam var ama balkondan değil 1. Meclis'in önünden yapacağım” dedi. İnce, Meral Akşener’in “Başkan seçilirsem Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu’na yardımcım olmalarını teklif edeceğim” sözlerine ise “Yardımcılık teklif ederse, kazanırsa kabul ederim. Ben kazanırsam onlara yardımcılık teklifinde bulunacağım. Ekonomi konusunda piyasalara ve topluma güven vererek başarı sağlayacağız” dedi.

KANDİL OPERASYONU İÇİN

Kandil’e yönelik sınırötesi askeri operasyon için “Seçim öncesinde yapılan iş göstermeliktir.” diyen İnce “Seçime yönelik göstermelik iş bunlar ama orada mücadele eden çocuklarımızın da morale ihtiyacı var o yüzden çok fazla şey konuşmayacağım” diye konuştu.

“ERDOĞAN’I YARGILAYACAK DEĞİLİM”

İnce sözlerini şöyle sürdürdü; “Bana hep soruyorlar, ‘Erdoğan’ı yargılayacak mısınız’ diye. Hayır diyorum, yargılayacak konumda değilim. Yargıya dosya verir miyim, veririm. Bana gelen bilgileri yargıya teslim ederim, gerisi yargının bileceği iş. Benim görevim yargılamak değil ama onu yargılayabilecek yargıya ulaşmak. Önce vatan yazısı yerine önce adalet yazmalı çünkü her şeyin başı adalet.”

‘TETİKÇİLERİ BURAYA ÇAĞIRMADIM’

Yeni Akit isimli yayın organını “Erdoğan’ın tetikçisi” diye tanımlayan Muharrem İnce “Tetikçileri buraya çağırmadım” dedi.