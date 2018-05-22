İnce: Gülen'le Erdoğan birlikte bu ülkeye ihanet etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'de düzenlediği seçim mitinginde önemli açıklamalar yaptı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Merhaba komşularım hoşgeldiniz. Düzce tamam mı? (Tamam sesleri)

Erdoğan'a iki sorum olacak. Bu sorulara cevap bekliyorum. Cumhurbaşkanlığının 2017 bütçesi Ocak ayı 15 milyon Şubat 26 Mart 27 milyon Nisan 27 Mayıs Haziran 26,Temmuz 32,Ağustos 26,Eylül 29, Ekim 24,Kasım 29 Aralık kaç para 359 milyon. Bu nedir?

Cumhurbaşkanlığına ödenek ayrılmış. Sanki devlet malı deniz hikayesi var ya. Ey Erdoğan sen kimin parasını harcıyorsun? Yazık değil mi günah değil mi?

2007 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 33 milyon 2014'te 199 milyon 2018'de 845 milyon. 2007'den 2018'e 25 kat artmış harcadığı para.



"PARA ÖDEDİĞİN KİŞİ NETANYAHU'NUN PARTİSİNE ÜYE OLAN KİŞİ Mİ?"

Sayın Erdoğan ikinci sorum şu: ABD'deki lobi şirketlerine kaç para ödedin? Ödediğin paranın içinde o şirketlerinde Netenyahu'nun partisine üye olan kişi var mı? Sorularım gayet açık ve net.

24 Haziran'dan sonra ince eleyip sık dokuyacağız. Buradan da anlamadıysan İnce ayar yapacağız. Kamuda asla sağcı mı solcu mu diye bakmayacağız. Türbanlı-türbansız bunlara asla bakmayacağız. Sadece liyakat olacak. Kamuda yükselmenin temel kriteri liyakat olacak. Dün akşam bir genç kardeşimiz ağlattı beni. Asgari ücretli biri 50 lira yardım etmiş bana. Bunu kim bilir benim gibi Artvin, Borçka'da öğretmenlik yapan bilir.

Hep söylediğim bir laf vardı. Bu kampanyada da ne kadar haklı olduğumu gördüm. Bana şöhretli insan lazım değil. Bana büyük davaya inanmış insanlar lazım. Düzceli hemşerilerim, 24 Haziran'da Muharrem İnce allahın izni milletin oyuyla cumhurbaşkanı Ağustos'ta fındık 15 lira isteyen alır istemeyen almaz. Kalırsa devlet alacak. Size söz veriyorum bir köylü çocuğu olarak, çiftçiyi ezdirmeyeceğiz.

"DAMADIM BAKAN OLMAYACAK"

Benim farkım ne olacak? Ben size anlatayım:

Türbanlı-türbansız ayrımı olmayacak

İthal eden değil üreten Türkiye

Kural değişmeyecek iş adamı işe başladıktan sonra kurallar değişmeyecek

Sınav süreleri değişmeyecek. Üniversite sınavı. Gençler siz 24 Haziran'da sınava girecektiniz, şimdi kabine giriyorsunuz. Siz de bunları paketleyin. Benim dönemimde TEOG'u kaldırın, Başakşehir maçına gidin gibi açıklamalar olmayacak. Benim dönemimde halkın seçtiği belediye başkanına 'istifa et' baskısı olmayacak. Damadım bakan olmayacak. Oğlumun vakfı olmayacak. Dönemimde adil rekabet olacak. İhaleler peşkeş çekilmeyecek.

Sanayinin yüzde 21'i atıl durumda. Bunu harekete geçireceğiz. Bereketli topraklarımızı ekip biçeceğiz. En önemlisi de uzlaşmayı sağlayacağız. Barışacağız. Annelere, ülkücü kardeşlerime, Ak Partili, İYİ Partili, HDP'li, Saadet Parti'li annelere sesleniyorum. Sınav sistemi nasıl olacak? Masada AK Partililer, CHP'liler, ülkücüler oturacak. Eğitimde uzlaştıracağım. Bir model oluşturacağız sonra kim iktidara gelirse gelsin devam edecek. Çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağım. Çocukların sınav kağıdını okurken şöyle yapardım; ismini kapatırdım. Adını görüp etkilenmeyeyim adil olayım diye böyle okurdum. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında adalet olacak.

İKİSİ BERABER TÜRKİYE'YE İHANET ETTİ

İnce, Düzce mitinginin ardından geldiği Bolu’da da coşkuyla karşılandı. İzmir Marşı ile kürsüye çıkan İnce, valilik önünde halka hitap ediyor…

İnce’nin konuşmalarından satır başları:

Haksızlığa zulme boyun eğmeyen Köroğlu’nun torunları hoş geldiniz.

Buradan Erdoğan’a bir kaç cevabım olacak. Dedim ki Fethullah Gülen’i usulünce istediniz mi dedim istedik dediler. ‘ABD’den beni aradılar’ dedim ‘seni niye aradılar?’ dedi. Herkesi kandırıyorlar. ABD vermek istemiyor Erdoğan Almak istemiyor. Neden almak istemiyor? Çünkü alırsa birlikte yaptıkları ortaya çıkacak. İkisi beraber Türkiye’ye ihanet etti Sonra FETÖ Erdoğan’a ihanet etti. Yani bu kardeş kavgası…

Erdoğana soruyorum: Cumhurbaşkanlığı bütçesinden Aralık’ta 2017’de 359 milyon harcanmış. Yılın diğer aylarında 30 milyon harcanırken Aralıkta niye bu kadar harcadın? Ben söyleyeyim; baktı yıl sonu geldi paralar kasada kaldı ‘bütçe seneye devretmesin’ dedi hepsini harcadı. İşte devlet böyle yönetiliyor. AKP’ye oy veren kardeşlerime soruyorum vicdanınız bunun hesabını sormayacak mı?

Erdoğan, Kudüs mitingi düzenliyor. Dedik ki ‘gelin İsrail’den tohum almayı bırakalım ‘hayır’ dediler. Filistin’e halen vize uygulanıyor.

Üniversiteliler, her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğim. İki yıl içinde yurt sorunlarını çözeceğim tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Gençler cumhurbaşkanını eleştirebilecek. Cumhurbaşkanı tezek demeyecek. Gelecek diyecek.

Çiftçi kardeşim korkma. Artık Trakya büyüklüğünde bir alan ekilmese de çiftçinin bütün sorunlarını çiftçi çocuğu Muharrem İnce çözecek. Mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak.

Erdoğan bir manifesto yayınladı. Manifesto ne demek ‘gelecekte şunları yapacağım’ demek. Yahu sen 16 yılda ne yaptın ki gelcekte ne yapasın. Sen olsa olsa iflas belgesi açıklarsın.