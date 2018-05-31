İnce Gümülcine'de: İlkemiz yurtta barış, dünyada barış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde Batı Trakyalı Türklerle bir araya geldi. İnce, "24 Haziran'da Türkiye'de bir seçim yaşayacağız. Bu önemli bir seçim. Ben Allah'ın izni milletin isteğiyle kazanacağıma inanıyorum. Görüntü öyle. Türkiye'de yaptığımız konuşmalarda söylediğimiz şu: İlkemiz; yurtta barış, dünyada barış. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış" dedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Batı Trakya'da Türk azınlığın yoğunlukla yaşadığı Yunanistan'ın Gümülcine kenti ile soydaşların yaşadığı Bulgaristan'ın Kırcaali kentlerini ziyaret etti. İnce, sabah saatlerinde beraberinde CHP milletvekilleri Engin Altay, Erdin Bircan, Mustafa Akaydın, Yaşar Tüzün, Emre Köprülü, Kamil Okyay Sındır, Namık Havutçu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'li Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı ilçe belediye başkanları ile İpsala Sınır Kapısı'ndan karayolu ile Yunanistan'a geçti. İnce beraberindeki heyet ülkeye girdikten sonra Yunan polisi tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı ve polis eskortları eşliğinde Gümülcine'ye ulaşıldı.

Muharrem İnce, Batı Trakyalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine'de önce Türklere ait bir eczaneye girerek, "Çok konuşuyorum, sesim kısılıyor. Sesime uygun bir ilaç var mı?" diyerek ilaç istedi. Eczacının, olmadığını söylemesi üzerine İnce, eczaneden ayrıldı.

İnce, kentte ilk ziyaretini Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'na yaparak, basına kapalı bir süre görüştü. İnce, daha sonra yine Yunan polisinin sıkı güvenlik önlemleri altında Gümülcine Türk Gençler Birliği'ni ziyaret etti. Burada bulunan Türkler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan İnce'ye, Gümülcine Türk Gençler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taha Hüseyinoğlu, filografi sanatıyla yapılmış, birliği sembolize eden Arapça 'Elif' harfinin bulunduğu bir hediye verdi.

Batı Trakyalı Türklerle sohbet eden İnce, önce bir sandalyenin üzerine çıkarak, "Türkiye'den gelenler arka tarafa geçsin. Ben soydaşlarımla konuşacağım" dedi. Sandalyeden inen İnce, konuşmasında şöyle dedi:

"24 Haziran'da Türkiye'de bir seçim yaşayacağız. Bu önemli bir seçim. Ben Allah'ın izni milletin isteğiyle kazanacağıma inanıyorum. Görüntü öyle. Türkiye'de yaptığımız konuşmalarda söylediğimiz şu: İlkemiz; yurtta barış, dünyada barış. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken dış politikasının temel prensibi oydu. Yani diyoruz ki, Türkiye kendi içerisinde barışsın, Türkiye komşularıyla barışsın, bölgesinde barışsın. Dünyada barış olsun. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra Sadabat Paktı imzalandı, Balkan Paktı imzalandı. Bölgeyi bir barış denizine dönüştürmek istediler. Unutmayın 1934'te Atatürk, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Türkiye'nin ve bölgenin buna yeniden ihtiyacı var. Türkiye'nin kendi içinde de barışmaya, ekonomisini büyütmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı var. Sen niye buraya geldin diye bana soranlara sesleniyorum. Ben ailesi mübadeleyle Drama'dan Türkiye'ye gelen, kökeni Tanrı Dağı yörüklerinden olan bir ailenin çocuğuyum. Gönül bağımız var. Dertleşmek istedik, başka bir niyetimiz yok. Siz başka bir ülkenin vatandaşısınız, siz bu ülkeye vergi veriyorsunuz, kalkınması için çalışıyorsunuz. Hiçbir itirazımız yok buna. Kimliklerini korumak, savunmak hakkınız. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Sizlerin en büyük sorunlarından birinin Türkiye'de okuyan çocuklarınızın barınma sorunu olduğunu biliyorum. Ama benim Türkiye'de verdiğim bir söz var. İki yıl içerisinde Türkiye'de okuyan hiçbir çocuğun tarikat yurtlarına ihtiyacı kalmayacak. Türkiye Cumhuriyeti çocuklarını barındıracak güce sahiptir. Asla o çocuklar ortalıkta bırakılmayacak, asla öğrencilerimizi ne idüğü belirsiz insanların eline düşürmeyeceğiz."

'YUNANİSTAN'LA HER ŞEY KARŞILIKLI'

Yunan gazetecilerin Türkiye'de 2 Yunan askerinin tutuklanmasıyla ilgili sorusu üzerine İnce, "Türkiye'nin bir hukuk devleti olması için uğraşıyorum. Konuyu takip ederim ancak yargıya talimat verme noktasında birisi de değilim" yanıtını verdi. Ardından, "Askerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel isteğiyle mi tutuklu" şeklindeki soru üzerine İnce, "Öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. İki ülke arasında bu gibi problemler var. Türkiye de kendi askerlerinin iadesini istiyor, Yunanistan iade etmiyor. Karşılıklı olarak bunlar yaşanıyor" dedi. İnce, adalarda yaşanan sorunlar ile sorulan soruya da, "Ege'nin iki yakası bir araya gelmeden, iki ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Oturacağız, konuşacağız" karşılığını verdi.

İnce, Gümülcine'de Türk Öğretmenler Birliği, Çukurkahve, Batı Trakya Türk liderlerinden Sadık Ahmet'in mezarını da ziyaret etti.

BAZI GAZETECİ VE CHP'LİLER YUNANİSTAN'A ALINMADI

Bu arada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki temaslarını takip edecek gazetecilerden bazıları ile CHP'li milletvekili ve başkanlardan birkaçı ülkeye sokulmadı. İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na geçen gazetecilere, Yunan polisi, İnce'nin heyetinde geleceklerin Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiğini, ancak bildirilmediğini belirterek, giriş izni vermedi. Sınır kapısında 2 saat bekleyen gazeteciler daha sonra İpsala Sınır Kapısı'na dönmek zorunda kaldı. Yunanistan'a giremeyen gazeteciler, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden, Bulgaristan'a geçerek, İnce'nin Kırcaali kentinde katılacağı iftar programına izlemek üzere bu ülkeye gitti.