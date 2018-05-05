İnce: İmzalarla uğraşma, Demirtaş'ı hapiste tutma

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili startı memleketi Yalova’dan verdi. Konuşmasında kendisine gösterilen yoğun ilgiden bahseden İnce, kendisine atılan mesajlara ve çağrılara yetişemediğini söyledi

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle:

Eşim nasıl hissediyorsun heyecanlı mısın dedi? Kazanacağına inanıyor musun dedi? Evet dedim.Kendimi şöyle tanımlıyorum: 80 Milyonun yükü omuzlarımda. Genç bir kadın avukat mesajıyla beni ağlattı. Mesaj şu: “Tam her şey bitti derken, bunlar bu memleketi sattı derken, yeniden gönlüme bir ışık doğdu. 24 Haziran’da cübbem arabamda talimatınızı bekliyorum.

‘GEL ERKEKÇE YARIŞALIM’

‘Karamollaoğlu’nun, Akşener’in imzasıyla uğraşma. Demirtaş’ı hapiste tutma; Gel erkekçe yarışalım’

‘Alevilere devlet yardım etmiyor. Olmaz böyle kardeşlik.Dün hayatımda ilk kez rozetimi çıkarıp Genel Başkan’a teslim ettim. O rozeti Cumhurbaşkanı olduğumda 80 milyonu kucaklamak için çıkardım. Sarayı üniversite yapacağım

Önce içeride birlik. Kürtle Kürdü Çanakkale’de olduğu gibi kol kola yapacağım. Turump’a Putin’e sonra sıra gelecek. Dün yine üzen bişey oldu. Bahçeli benim MHP’ye husumet beslediğimi söylemiş. Bakın ona cevabı Yalovalılı ülkücüler verir. Yalovada ikinci seçimlerre bize oy verdiler. Görüşmeleri ben yaptım. Sayın Bahçeli şehitlere kelle diyeni partini yaslıyorsun. İtirazım sanadır. Bu kendi 19 Ağustos 1929’da kaderi değişmiştir bu şehrin. Atütürk 339 gün Yalova’da konaklamıştır. Türk Dil Kurumunun temellerini burada atmıştır. Kuran’ın Türkçeleştirme çalışmaları burada yapılmıştır. İran Şahını, İngiliz Kralını, Afgan Kralını burada ağırlamıştır. Tarih tekrarlıyor. Dün bu Yalova sokaklarında rahmetli İsmail Cem’in vekil olduğu dönemde ben de bir genç olarak el broşürlerini dağıttığımı biliyorum.

‘ÇANKAYA KÖŞKÜ’NDE OTURACAĞIM’

36 yıl sonra rozetini çıkardım genel başkanıma teslim ettim. Partinin Cumhurbaşkanı olmaz. Beni seçtiğinizde en kısa sürede parlementer sisteme gececeğiz. O sarayda asla oturmayacağım. Orayı ben aslında iyi bir emlakçı arıyordum satacaktım ama. Milletvekili arkadaşlar karşı çıktı. Orayı yüksek puanlar almış öğrencilere üniversite yapacağım. Ben de Çankaya Köşkü’nde oturacağım.

‘SARAY BOŞALT YALOVA’DAN ABİM GELECEK’

Muarrem İnce bu işi başarabilir mi? Bakın anlatayım. Ben milletvekili olarak ondan 5 ay önce milletvekili oldu. Ben ondan kıdemliyim. 16 senelik milletvekiliyim. Sonra benim diplomam var daha ne olsun. Bu çocukların zekalarına güveniyorum. Akşam sosyal medyayı dolaştım. Bakın ne yazmış, kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi gibi, ‘Sarayı hemen boşalt Yalova’dan abim gelecek.”