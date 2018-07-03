İnce: Kılıçdaroğlu'na 'onursal başkan'lık teklif ettim

CHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, "Sayın Genel Başkan'a, kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin 'onursal genel başkan' olabileceğini ve ağabey- kardeş ilişkisi içisinde, kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağım ve partiyi seçimlere hazırlayacağım teklifinde bulundum" dedi

Muharrem İnce, TBMM'de kayıt yaptıran CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel'in rozetini taktı. Özel'e başarılar dileyen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam yaptığı görüşmenin detaylarının sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiklerini kaydeden Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Sohbet ettik, eşlerimizle birlikte yemek yedik. Seçimi değerlendirdik, konuştuk. Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti'ye 15 milletvekili göndermekle başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak, milletin gönlünde taht kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarış ve rekabet içinde olmak istemediğimi ama milletin de bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var. Bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini ve bir ağabey- kardeş ilişkisi içinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağım ve partiyi seçimlere hazırlayacağım teklifinde bulundum. 'Evet' ya da 'hayır' demedi. Bu teklifi yaptım ben. Kendi takdiridir. 'Hayır' derse ben imza toplamayacağım. Örgüt kendisi çözecektir bu işi."