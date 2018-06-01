İnce: Memurlar benimle fotoğraf çektirmeye korkuyor

Financial Times, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle görüştü. İnce, 'korku toplumu olduk' diyerek, memurların kendisiyle fotoğraf çektirmeye 'korktuğunu' belirtti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle görüşen Financial Times, seçimlere ilişkin bir yazı yayımladı.

İnce, FT'ye yaptığı açıklamasında "Korku toplumu haline geldik" diyerek, "Memurlar benimle fotoğraf çektirmeye korkuyor. Esnaflar da benim mitinglerime gelirlerse yarın vergi müfettişi gelir mi diye endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye demokrat, liberal bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duyuyor" diyen İnce, Türkiye'nin "yönünü batıya döndürecek birisine" ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

FT yazısında İnce'ye ilişkin övgülere yer verilirken, İnce'nin "açık, doğrudan bir tarzı olduğu" ve "cumhurbaşkanına eleştirilerinin pek çok muhalif seçmeni canlandırdığı" söylendi.

'ERDOĞAN İKİNCİ TURA KALIRSA...'

Erdoğan'ın yüzde 40'lardaki oyuna karşılık, İnce'nin ancak yüzde 24 alabildiği belirtilen yazıda, buna karşın ikinci tura kalınması durumunda "muhaliflerin İnce'nin arkasında birleşebileceği" ve Erdoğan'la rekabet edebileceği belirtiliyor.

FT uzun süredir birlikte hareket edemeyen Erdoğan karşıtlarının erken seçim kararından beri ortaklaştığını da öne sürüyor. Yazıda İnce'nin HDP adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyareti de vurgulanıyor.

'BEN MUHAFAZAKAR BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM'

AKP'nin toplumsal olarak muhafazakar bir tabanı olduğu belirtilen yazıda, İnce'nin "Ben muhafazakar bir ailenin çocuğuyum" sözlerine yer veriliyor.

Ayrıca hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hem de Muharrem İnce'nin benzer arka planlardan geldiği belirtilerek ikisinin de "Rizeli" olduğu aktarılıyor.