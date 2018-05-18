İnce'nin Gülen iddiasına hükümetten yanıt geldi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ iddia ile ilgili olarak "Sizi ABD'den arayan her kimse yalan söylüyor" dedi

İnce'nin Gülen iddiasına hükümetten yanıt geldi
18 Mayıs 2018 Cuma 13:28

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün gece CNN Türk canlı yayınında sarf ettiği "ABD'den bir yetkili beni aradı. Hükümet Gülen'i ABD'den usulüne uygun istememiş" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bu iddiayı yalanlarken "Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür. Kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez. Seni kim aradıysa yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Bozdağ ayrıca şunları söyledi:

FETÖ kurucusu ve yöneticisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun birinci derecede faili terörist başı Gülen ve onun bilumum teröristlerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi deliğe girerlerse girsinler, bulacağız, getireceğiz, yargıya teslim edeceğiz. Kaçış yok.

Etiketler; #bekir bozdağ #muharrem ince #gülen
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