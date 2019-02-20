İnce'nin hedefi en az yüzde 70

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Güzelbahçe'den yeniden aday gösterdiği Mustafa İnce gazetemizi ziyaret etti. İnce, yüzde 70'in üzerinde alacağı oyla 2019 yerel seçimlerinde de Güzelbahçe'de Belediye Başkanlığına devam edeceğini belirtti.

Burcu Özkan - Güzelbahçe mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa İnce, seçim çalışmaları kapsamında gazetemizi ziyaret ederek Güzelbahçe için planlarını aktardı. Bir önceki Belediye seçimlerinde yüzde 52 ile başkanlığa geldiğini fakat 31 Mart seçimlerinde bu rakamın yüzde 70 olacağını söyleyen İnce, "10 yıllık birikimimiz var bizim, Güzelbahçe'de 3. dönemi kazanınca bir ilke de imza atmış olacağız. Daha önce ilçemizde bu kadar süre başkanlık yapan görülmedi" dedi.

Eğitim vadisi oluşturacağız

"Güzelbahçe'nin gelişen vizyonu eğitim üzerinedir" diye konuşan İnce, "Güzelbahçe'de çok fazla nitelikli okul var ve yapılmaya da devam ediyor. Güzelbahçe, Türkiye'de eğitimde ön plana çıkan bir yer. Ekonomi Üniversitesi ile beraber bir havza başladı ilçemizde. Bölgedeki tarım alanlarının korunması şartıyla Güzelbahçe'nin bir kısmı bakanlık tarafından üniversite alanı ilan edildi. İşte bizlerde bu anlamda Güzelbahçe'de bir eğitim vadisi oluşturmak istiyoruz. Bu eğitim sarmalının getirdiği olumsuzluklarda elbette olacaktır. Örneğin; Ulaşım yoğunluğu. Bu sorun kendiliğinden doğacaktır bunu öngörüyoruz ve önlem alıyoruz. Narlıdere metrosunun bitmesi ve Büyükşehir projelerinde de bulunan hafif raylı sistemin getirilmesiyle ulaşım sorunu da çözüme kavuşacaktır. Trafik aksının raylı sistemler ile güçlendirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda başlayan vapur seferlerinin devam etmesiyle de Büyükşehir, devlet ve bizlerin ortak çalışmalarıyla çözülecektir" diye konuştu.

Soyer ile iyi anlaşacağız

Güzelbahçe'nin et restoranları ile Çamlıçay arasında kıyı planı projesi olduğunu belirten İnce, "Güzelbahçe'nin balıkçılık kasabası özelliği var. Günübirlik turizmin önemli vizyonunu sağlıyor burası. Biz burayı kıyı planı projemiz ile şekillendirerek geliştiriyoruz. İBakanlıkta bekleyen kıyı projemiz var. Bu onaylanınca Büyükşehir'in de kıyı şeridine ilişkin projeleri hareketlenmiş olacak. Halkın refahına yönelik oluşturduğumuz bu proje ile yürüyüş yolları oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer hakkında da açıklamalarda bulunan İnce, "Tunç, benim sorunlarımı çok iyi biliyor. Hem komşum hem dostum hem de İlçe Belediye Başkanlığı yapan dolayısıyla benim sorunlarımı da bilen birisi. Bölgesinde ilçe başkanlığı yapmış olması belediyeleri iyi anlayacağını gösterir. Bu nedenle hiçbir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyoruz. İyi anlaşacağız" şeklinde konuştu