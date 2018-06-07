İnce: Saraya 2 milyar dolar harcamışsın neden yıkayım

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kütahya'da konuştu. Hedefine Erdoğan'ı alan İnce, “Ben Sarayı yıkacağım dedim, kast ettiğim şatafat şatafat. Benim derdim o saraya 2 milyar dolar harcamışsın, sarayı neden yıkayım saraydaki zihniyeti saraydaki şatafatı yıkacağım." dedi

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kütahya'da konuştu. Hedefine Erdoğan'ı alan İnce, "Ben meydanlarda aş, iş dedikçe benimle kavga ediyor. Ya ben kavga etmeyeceğim ama makaramı yaparım." dedi ve miting alanına yerleştirilen dev ekrandan Erdoğan'la ilgili kısa filmler gösterdi.

“Ben Sarayı yıkacağım dedim, kast ettiğim şatafat şatafat. Benim derdim o saraya 2 milyar dolar harcamışsın, sarayı neden yıkayım saraydaki zihniyeti saraydaki şatafatı yıkacağım.

Caminin içinde bisiklete biniyormuşum. Bunlar mı Müslüman? Bak bak, camide oynuyormuşum… Türkiye'de 81 milyon müslümandan herhangi birisi camide zeybek oynar mı? Zavallı bunlar zavallı. Engin Alan korgeneraldi ayağa kalkmadı, hapse attılar. Geçtiğimiz gün bir paşa Erdoğan konuşurken beni eleştiren Erdoğan'ı alkışladı. Ben de dedim ki; senin apoletlerini sömeceğim. Erdoğan meğer paşaymış, kantin paşası.

BEN KAVGA ETMEYECEĞİM AMA MAKARAMI YAPARIM

Ben meydanlarda aş iş dedikçe benimle kavga ediyor. Ya ben kavga etmeyeceğim ama makaramı yaparım. Geçen herkesin evinde buzdolabı var, daha ne istiyorsunuz dedi. Sanki Erdoğan'dan önce ağaç kovuklarında yiyecek saklıyorduk.

Daha gençlik yıllarında başımıza bir şey geldiği zaman dış güçler derler buna inanmayın derdi, şimdi dış güçler diyor. Aday olunca 4 adayı ziyaret ettim ve gittim onların hesaplarına da 5'er yüz lira yatırdım. Erdoğan benim konuşmamı almış ‘Demirtaş'ı ziyaret ettim' o kısmını gösteriyor sadece.”

FAKİRLEŞİYORSUN KÜTAHYA

Kütahya fakirleşiyorsun, Azot fabrikasında 4 bir kişiden 3 bin kişiye. Milletvekili sayısı kaç oldu? 600. 550 idi sayı, referandumda Kütahya’nın sayesinde 600 oldu. Verdiniz oyları 50 milletvekiline daha bakacaksınız. Yüzde 70 evet oyu verirken 600 milletvekiline çıkacağını biliyor muydunuz? Türkiye’nin milletvekili sayısı arttı Kütahya’nın kaç oldu? Önce dörde düştü sonra beşe çıktı. Fakirleşiyorsun Kütahya, gelin bu sefer bu kardeşinizi başa getirin.

Kütahya Şeker ne oldu? Gitti mi? Bir fabrikayı mı yönetmek daha kolaydır Türkiye’yi yönetmek mi? Bir fabrikayı kara geçiremeyen birisi memleketi kara geçiremez. Bir saray yaptırdı 2 milyar dolar harcadı. Sarayı değil o kültürü o zihniyeti yıkacağım. Beş saray da İstanbul’da yaptırıyor. Bir tane yazlık saray da Marmaris’te yaptırıyor. Size söz veriyorum Marmaris’teki Sarayı engellilere vereceğim.

DÜNYA LİDERİYMİŞ NE DÜNYA LİDERİ

Erdoğan’la benim farkım, ben sen o yok biz var. Siz bor madeni üzerinde yaşıyorsunuz ama biz madenlerimizi ne yazık ki işlemeden satıyoruz. Bor olarak satarsan ucuza satarsın. Sen harama bulaştın ben harama bulaşmadım. Aramızdaki fark bu. Senin neren yerli. Söz veriyorum benim cumhurbaşkanlığımda devlet kemer sıkacak devlet.

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi çiftçinin mazotu. Cumhurbaşkanı seçildiğimde çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğim. Senin mazotunun yarı fiyatına Amerikan çiftçisi mazot alıyor. Rusya Türkiye’den iki kat büyük bir ülke 450 milletvekili Türkiye’den büyük bir ülke, bizim milletvekili sayımız 600. Kimin sayesinde senin sayende sen yaptın. Erdoğan bir daha şeçilirse korku, dolar 10 lira olur.Dünya lideriymiş ne dünya lideri. Gidin bir yurt dışına görün. Bu büyük sorunları bu yorgun adam çözemez.

İKİ ŞEY İÇİMİ ACITILYOR

Bunu Türkiye’nin her yerinde anlatacağım iki olay içimi acıtıyor. Adıyaman’da tütün ekersen hapse atıyor devlet. Erdoğan meydana gelmiş tütün zararlıdır demiş. Ama Amerikan tütünü içiyor herkes. Türk tütününde zehir var da Amerikan tütününde vitamin mi var. Ben Türkiye’yi Ankara’dan yöneteceğim Ankara’dan.

Bayramda İstanbul’a gidecek olan var mı? Demirel’in yaptığı köprüden bedava Erdoğan’ın köprüsünden parayla geçeceksiniz. Demirel’in köprüsünden gidiş geliş 11 lira, Erdoğan’ın yaptığı köprüden 114 lira. o da sadece gidiş. Ey Kütühyalı hemşehrim soyuluyorsun.”