İnce: Sende ne millilik ne de yerlilik kalmış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Nevşehir'de halka hitap etti. Erdoğan'nın kendisini eleştirdiği konuşmada Erdoğan'ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i hatırlatan İnce 'Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Nevşehir’de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Kalabalığa hitap eden İnce’nin konuşmasından satır başları:

Erdoğan beni eleştirirken masanın birinde bir general oturuyor, beni eleştiriyor. Partililer alkışlıyor bu general de alkışlıyor. Ben Cerrahpaşa Dekanı’nı ziyaret ettim diye adamcağızı görevden aldılar. Disiplin Kanunu’nun 20. maddesi o generalin onu alkışlamasını engelliyor. Siyasi faaliyete katılmak ihraç sebebi.

Sayın Erdoğan o generali ihraç edecek misin? Cumhurbaşkanı olduğumda 30 Ağustos’ta ilk olarak o generali emekliye ayıracağım. Milletin huzurunda söylüyorum; Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim. Türk ordusunun düştüğü duruma bakın? Üçte biriniz ilkokulu bile bitirmeyen FETÖ’nün emrine girmişsiniz, bazılarınız da Erdoğan’ın emrine girmiş.

Benim cumhurbaşkanlığımda ben muhalefet liderini eleştirdiğimde hiç bir general beni alkışlamayacak. Bu müsaade etmeyeceğim.

Aslında her eve bir Binali Yıldırım lazım. Dün sen ‘FETÖ’yü getirecek misin, getirmeyecek misin’ demiş. Demek ki Binali Yıldırım da kazanacağıma inanmış. Sizinle benim aramda bir fark var Siz FETÖ’nün ayağına gidersiniz. Ben ayağıma getiririm.

Muharrem İnce, AKP’nin önde gelen isimleri; Bekir Bozdağ, Hüseyin Çelik, Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve Bülent Arınç’ın terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e övgü dolu sözlerinin olduğu konuşmaların videoyusu izletti.

Demirel’in yaptığı köprüden bayramda ücretsiz geçiyorsun, Erdoğan’ın yaptığı köprüden ücretli geçiyorsun.

Demirel’in yaptığı köprüden ücretli geçtiğin zaman 11 liraya geçiyorsun, Erdoğan’ın yaptığı köprüden 114 liraya geçiyorsun.

Demirel’in yaptığı köprünün parası hazineye gidiyor, Erdoğan’ın yaptığı köprünün parası şirketlere gidiyor.

ERDOĞAN’A: SENDE NE MİLLİLİK KALMIŞ NE DE YERLİLİK

O kadar yerli ve millisin de Saray’daki mermerler Afyon’dan mı Hindistan mı? Anıtkabir’in mermerleri Osmaniye’den Afyon’dan ve Bilecik’ten. Sen de ne millilik kalmış ne de yerlilik.

Bu seçimi iki kesimle alacağız: Bir gençler, iki kadınlar…

PARAYI NEREDEN BULACAĞINI AÇIKLADI

Soruyorlar ‘parayı nereden bulacaksın?’ 1- Senin gibi Saray yapmayacağım. 2 – Suriyelilere 40 milyar dolar harcamayacağım. Kamu İhale Kurumu yasasını 180 defa değiştirdin. Paranın yarısı orada. Meralar atıl onu devreye sokacağız. Sanayisinin yüzde 28’si atıl onu devreye sokacağız.

ERDOĞAN’A: SATAŞTIĞINDA CEVABINI VERİRİM

Ben tek adam olmaya gelmiyorum. Nitelikli bir kadro, güçlü bir lider… Türkiye’yi zenginleştirmek için uğraşacağız. Ne diyoruz? Hepimizin cumhurbaşkanı. Artık Türk Bayrağı var, herkesin cumhurbaşkanı. Bu seçim de ne diyoruz? Türkiyem Kazanacak. Kavga yok, huzur gelecek. Cumhurbaşkanı herkesle kavga etmeyecek, huzur gelecek. Bana sataştığı zaman cevabını veririm, altta kalamam hiç kusura bakmasın.