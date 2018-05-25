İnce traktörle benzin aldı, Fakıbaba'ya böyle yanıt verdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sivas'ta yurttaşlara seslenirken Ahmet Eşref Fakıbaba'nın çiftçiye mazotu 2,5 TL'ye verdiklerine dair iddiasının yalan olduğunu söylemişti. Uşak'ta traktöre binen İnce pompaya yanaşarak mazot aldı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak'tan Dumlupınar'a giderken Sivas mitinginde söz verdiği gibi bir çiftçinin traktörüne binip mazot aldı.

İnce'nin traktörünü aldığı çiftçiye arasında geçen konuşma; "Ben dedimki çiftçiye mazotu 3 TL'ye vereceğiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise'Mazotu çiftçiye 2.5'TL'ye veriyoruz İnce'nin haberi yok' dedi. Şimdi doldur bakalım kaça doluyor. Ya ben Yalancı ya Tarım Bakını Fakıbaba yalancı, Şimdi yalancı ortaya çıkacak. Kaç paralık aldık 237 TL'lik demek İnce değil, Fakıbaba yalan söylüyor. "

İNCE, MAZOT FİYATIYLA İLGİLİ ŞUNLARI ŞÖYLEMİŞTİ:

Çiftçiye mazotu 3 TL'ye vereceğiz dedim. Fakıbaba 2,5 TL'ye veriyoruz demiş. Ortada bir yalancı var. Önümüzdeki günlerde Cuma günü Uşak ya da Afyon'da çiftçinin deposunu doldurup faturayı Fakıbaba 'ya göndereceğim. Ödemezse ben helal paramdan ödeyeceğim. Tarım Bakanı'nın adı Fakıbaba , çiftçinin adı fakir baba."